Cehennem Melekleri 4 filminin yönetmen koltuğunda Scott Waugh oturuyor. Filmin senaristliğini Dave Callaham, Max Adams, John Joseph Connolly, Spenser Cohen üstleniyor. Peki, Cehennem Melekleri 4 filminin konusu ne? Cehennem Melekleri 4 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Cehennem Melekleri 4, deniz açıklarında bulunan bir nükleer füze gemisinin teröristlerce ele geçirilmesi sonucu başlatılan operasyon konu ediyor. Cehennem Melekleri, her türlü silahı kullanma becerisi ile donanmış dünyanın son savunma hattıdır. ABD ile Rusya arasında nükleer bir çatışma çıktığında Barney Ross'un liderliğindeki paralı asker grubu, olaya müdahele etmesi için çağrılır. Ancak onların bu görevin üstesinden gelebilmesi için ekibin genişletilmesi gerekir. Ekine katılan yeni üyeler, yeni tarz ve taktiklerle gruba yeni bir anlam kazandıracaktır.

CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

50 Cent

Megan Fox

Sylvester Stallone

Andy Garcia

Randy Couture

Dolph Lundgren

Tony Jaa

Iko Uwais

CEHENNEM MELEKLERİ 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cehennem Melekleri 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.