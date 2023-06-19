Yayınlanma: 19.06.2023 - 12:37

Güncelleme: 19.06.2023 - 12:37

Cehennem Silahı 3 (Lethal Weapon 3) filmi 1989 yapımı Amerikan polisiye, aksiyon ve komedi filmidir. Cehennem Silahı filminin devam filmi olan Cehennem Silahı 3 filminin yönetmenliğini Richard Donner üstlendi. Filmin senaryosunu Jeffrey Boam ve Robert Mark Kamen kaleme aldı. Filmseverler, Cehennem Silahi 3 filminin oyuncularını ve filmin konusunu merak ediyor. Peki, Cehennem Silahı 3 filmi konusu nedir? Cehennem Silahı 3 filmi oyuncuları kimler? İşte, Cehennem Silahı 3 filmi hakkında merak edilenler...

CEHENNEM SİLAHI 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eski polis/yeni suçlu olan Jack Travis, polislerin çelik yeleklerini delebilen bir kurşun bulunca, tehlikeli bir hal alan soruşturmayı yürüten çekici detektif Lorna Cole, kahramanlarımızdan yardım ister.

Çılgın ikili detektif Martin Riggs ve Roger Murtaugh, detektif Cole ile birlikte polis ölümlerini durdurabilmek için zorlu bir maceranın içine dalarlar.

Cehennem Silahı serisinin belki de en hafif filmi, yine yönetmen Richard Donner ile başrol oyuncuları Mel Gibson ve Danny Glover’ı biraraya getiriyor.

CEHENNEM SİLAHI 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Mel Gibson - Martin Riggs

Danny Glover - Roger Murtaugh

Joe Pesci - Leo Getz

Rene Russo - Lorna Cole

Stuart Wilson - Jack Travis

Steve Kahan - Captain Ed Murphy

Nick Chinlund - Hatchett

Alan Scarfe - Herman Walters

Mary Ellen Trainor - Stephanie Woods

Billy Phelps - Mark Pellegrino

Hershel - Danny Wynands

Kenneth Tigar - Jarvis Becker

Pete Antico - Hubie Bartholomew Smith

Sven-Ole Thorsen - Henchman #2

Paul Tuerpe - Henchman #3

Veronica Alicino - Squad Member #1

Miguel A. Núñez Jr. - Squad Member #4

Danny 'Big Black' Rey - Mr Smithers

John Cenatiempo - Smitty

Darlene Love - Trish Murtaugh

Traci Wolfe - Rianne Murtaugh

Damon Hines - Nick Murtaugh

Paul Hipp - Doctor

Lauren Shuler Donner - Nurse

Stephen T. Kay - Director

James Oliver - Manager

Steve Psaros - Desk Cop #1

J. Mills Goodloe - Harbormaster