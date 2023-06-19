Cehennem Silahı 3 filmi konusu nedir? Cehennem Silahı 3 filmi oyuncuları kimler?
Cehennem Silahı 3 (Lethal Weapon 3) filmi TLC ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Cehennem Silahı 3 filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Cehennem Silahı 3 filmi konusu nedir? Cehennem Silahı 3 filmi oyuncuları kimler?
Cehennem Silahı 3 (Lethal Weapon 3) filmi 1989 yapımı Amerikan polisiye, aksiyon ve komedi filmidir. Cehennem Silahı filminin devam filmi olan Cehennem Silahı 3 filminin yönetmenliğini Richard Donner üstlendi. Filmin senaryosunu Jeffrey Boam ve Robert Mark Kamen kaleme aldı. Filmseverler, Cehennem Silahi 3 filminin oyuncularını ve filmin konusunu merak ediyor. Peki, Cehennem Silahı 3 filmi konusu nedir? Cehennem Silahı 3 filmi oyuncuları kimler? İşte, Cehennem Silahı 3 filmi hakkında merak edilenler...
CEHENNEM SİLAHI 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Eski polis/yeni suçlu olan Jack Travis, polislerin çelik yeleklerini delebilen bir kurşun bulunca, tehlikeli bir hal alan soruşturmayı yürüten çekici detektif Lorna Cole, kahramanlarımızdan yardım ister.
Çılgın ikili detektif Martin Riggs ve Roger Murtaugh, detektif Cole ile birlikte polis ölümlerini durdurabilmek için zorlu bir maceranın içine dalarlar.
Cehennem Silahı serisinin belki de en hafif filmi, yine yönetmen Richard Donner ile başrol oyuncuları Mel Gibson ve Danny Glover’ı biraraya getiriyor.
CEHENNEM SİLAHI 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Mel Gibson - Martin Riggs
Danny Glover - Roger Murtaugh
Joe Pesci - Leo Getz
Rene Russo - Lorna Cole
Stuart Wilson - Jack Travis
Steve Kahan - Captain Ed Murphy
Nick Chinlund - Hatchett
Alan Scarfe - Herman Walters
Mary Ellen Trainor - Stephanie Woods
Billy Phelps - Mark Pellegrino
Hershel - Danny Wynands
Kenneth Tigar - Jarvis Becker
Pete Antico - Hubie Bartholomew Smith
Sven-Ole Thorsen - Henchman #2
Paul Tuerpe - Henchman #3
Veronica Alicino - Squad Member #1
Miguel A. Núñez Jr. - Squad Member #4
Danny 'Big Black' Rey - Mr Smithers
John Cenatiempo - Smitty
Darlene Love - Trish Murtaugh
Traci Wolfe - Rianne Murtaugh
Damon Hines - Nick Murtaugh
Paul Hipp - Doctor
Lauren Shuler Donner - Nurse
Stephen T. Kay - Director
James Oliver - Manager
Steve Psaros - Desk Cop #1
J. Mills Goodloe - Harbormaster
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