Deliha filminin konusu nedir? Deliha filmi nerede çekildi? Deliha filmi oyuncuları kimler?

Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:42

Güncelleme: 19.06.2023 - 11:42

Deliha filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül otururken, filmin senaryosunu Gupse Özay kaleme aldı. 2014 yılında vizyona giren Deliha filminin türü komedidir. Deliha filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Deliha filmi konusu nedir? Deliha filmi nerede çekildi? Deliha filmi oyuncuları kimler? İşte, Deliha filmi hakkında merak edilenler...

DELİHA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

DELİHA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay - Zeliha

Derya Alabora - Aysel

Cihan Ercan - Cemal

Barış Arduç - Cemil

Zeynep Çamcı - Meryem

Hülya Duyar - Fatma

Cenk Durmazel - Fevzi

Korhan Herduran - Tayyar

Esin Eden - Anneanne

Ali Çelik - Emlakçı Faik

Jeyan Ayral Tözüm - Rum Kadın

Nezih Tuncay - Kasım

Fatih Özkan - Falcı

Gülay Baltacı - Cemil'in ve Cemal'in annesi

Murat Karasu - Cemil'in ve Cemal'in annesi

Feriha Eyüboğlu - Makbule

Benian Dönmez - Songül

Gülsüm Alkan - Ayten

Serap Durmaz - Gülten

Kadriye Çetinkaya - Nurdan

DELİHA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Deliha filminin IMDb puanı 10 üzerinde 4.6 olarak belirlenmiştir.