Deliha filminin konusu nedir? Deliha filmi nerede çekildi? Deliha filmi oyuncuları kimler?
Deliha filmi Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Deliha filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Deliha filmi konusu nedir? Deliha filmi nerede çekildi? Deliha filmi oyuncuları kimler?
Deliha filminin yönetmen koltuğunda Hakan Algül otururken, filmin senaryosunu Gupse Özay kaleme aldı. 2014 yılında vizyona giren Deliha filminin türü komedidir. Deliha filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Deliha filmi konusu nedir? Deliha filmi nerede çekildi? Deliha filmi oyuncuları kimler? İşte, Deliha filmi hakkında merak edilenler...
DELİHA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.
DELİHA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Gupse Özay - Zeliha
Derya Alabora - Aysel
Cihan Ercan - Cemal
Barış Arduç - Cemil
Zeynep Çamcı - Meryem
Hülya Duyar - Fatma
Cenk Durmazel - Fevzi
Korhan Herduran - Tayyar
Esin Eden - Anneanne
Ali Çelik - Emlakçı Faik
Jeyan Ayral Tözüm - Rum Kadın
Nezih Tuncay - Kasım
Fatih Özkan - Falcı
Gülay Baltacı - Cemil'in ve Cemal'in annesi
Murat Karasu - Cemil'in ve Cemal'in annesi
Feriha Eyüboğlu - Makbule
Benian Dönmez - Songül
Gülsüm Alkan - Ayten
Serap Durmaz - Gülten
Kadriye Çetinkaya - Nurdan
DELİHA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Deliha filminin IMDb puanı 10 üzerinde 4.6 olarak belirlenmiştir.
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