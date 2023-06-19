Yayınlanma: 19.06.2023 - 12:02

Güncelleme: 19.06.2023 - 12:02

Üvey Anne dizisi yayın hayatına başlıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Üvey Anne dizisinini konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Üvey Anne dizisinin nerede çekilidiği araştırılıyor. Peki, Üvey Anne dizisi konusu nedir? Üvey Anne dizisi gerçek hikaye mi? Üvey Anne dizisi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÜVEY ANNE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üvey Anne dizisi 19 Haziran Pazartesi günü 20:00'da ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

ÜVEY ANNE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üvey Anne dizisinin çekimleri Muğla ve İstanbul'da çekiliyor.

ÜVEY ANNE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi.

Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu. Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı.

Serap'ın asıl amacı o çevreden soylu ve varlıklı biriyle yuva kurmaktı. Ancak şimdi Piraye Hanım, torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftandı.

Serap, Faruk'un malikânesine yerleştiğinde "neden" diye sordu. "Neden bunların hepsine sahip olmayım?" Ne de olsa Beyzadelerin konağında değil de müştemilatta doğduğu için hayat ona iki ev arasındaki yirmi metrelik mesafeyle büyük bir kazık atmış, o mesafeyi kapatmak için "iyi" görünmek zorunda kalan Serap, çok çabalamıştı.

ÜVEY ANNE DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Hazal Filiz Küçükköse - Serap Kutlu

Kutsi - Faruk Gencer

Aslı Tandoğan - İpek Zengin

Ezgi Şenler - Nisan Gencer

Ayşegül Günay - Mürvet Kutlu

Hakan Eratik - Mete Sönmez

Bengü Ergin - Efsun Gencer

Nehir Gökdemir - Naz Gencer

Emir Kaan Özkan - Ömer Gencer

Emin Günenç - Cem Öztürk