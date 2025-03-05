Cehennem Silahı 3 filminin konusu ne? Cehennem Silahı 3 filminin oyuncuları kim?
Cehennem Silahı 3 (Lethal Weapon 3) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cehennem Silahı 3 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cehennem Silahı 3 filminin konusu ne? Cehennem Silahı 3 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cehennem Silahı 3 filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. Filmin senaristliğini Jeffrey Boam üstleniyor. Peki, Cehennem Silahı 3 filminin konusu ne? Cehennem Silahı 3 filminin oyuncuları kim?
CEHENNEM SİLAHI 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Eski polis, yeni suçlu olan Jack Travis, polislerin çelik yeleklerini delebilen bir kurşun bulunca, Lorna Cole tarafından yürütülen soruşturma tehlikeli bir hal alır ve çekici dedektif Riggs ve Murtaugh'dan yardım ister. Murtaugh'un ise emekli olmasına sadece 6 gün kalmıştır. Çılgın ikili polis ölümlerine engel olabilmek için büyük bir mücadeleye girişir.
CEHENNEM SİLAHI 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Mel Gibson - Martin Riggs
Danny Glover - Roger Murtaugh
Joe Pesci - Leo Getz
Rene Russo - Lorna Cole[4]
Stuart Wilson - Jack Travis
Steve Kahan - Yüzbaşı Ed Murphy
Darlene Love - Trish Murtaugh
Ebonie Smith - Carrie Murtaugh
Nick Chinlund - Hatchett
Alan Scarfe - Herman Walters
Mary Ellen Trainor - Dr. Stephanie Woods
Delores Hall - Delores Jackson, Zırhlı araç sürücüsü
Gregory Millar - Tyrone
Andrew Hill Newman - dikkatsizce yürüyen kimse
Traci Wolfe - Rianne Murtaugh
Damon Hines - Nick Murtaugh
Jason Rainwater - Memur Edwards
Mark Pellegrino - Billy Phelps
CEHENNEM SİLAHI 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cehennem Silahı 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.
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