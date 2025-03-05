Yayınlanma: 05.03.2025 - 19:04

Güncelleme: 05.03.2025 - 19:04

Cehennem Silahı 3 filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. Filmin senaristliğini Jeffrey Boam üstleniyor. Peki, Cehennem Silahı 3 filminin konusu ne? Cehennem Silahı 3 filminin oyuncuları kim?

CEHENNEM SİLAHI 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Eski polis, yeni suçlu olan Jack Travis, polislerin çelik yeleklerini delebilen bir kurşun bulunca, Lorna Cole tarafından yürütülen soruşturma tehlikeli bir hal alır ve çekici dedektif Riggs ve Murtaugh'dan yardım ister. Murtaugh'un ise emekli olmasına sadece 6 gün kalmıştır. Çılgın ikili polis ölümlerine engel olabilmek için büyük bir mücadeleye girişir.

CEHENNEM SİLAHI 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mel Gibson - Martin Riggs

Danny Glover - Roger Murtaugh

Joe Pesci - Leo Getz

Rene Russo - Lorna Cole[4]

Stuart Wilson - Jack Travis

Steve Kahan - Yüzbaşı Ed Murphy

Darlene Love - Trish Murtaugh

Ebonie Smith - Carrie Murtaugh

Nick Chinlund - Hatchett

Alan Scarfe - Herman Walters

Mary Ellen Trainor - Dr. Stephanie Woods

Delores Hall - Delores Jackson, Zırhlı araç sürücüsü

Gregory Millar - Tyrone

Andrew Hill Newman - dikkatsizce yürüyen kimse

Traci Wolfe - Rianne Murtaugh

Damon Hines - Nick Murtaugh

Jason Rainwater - Memur Edwards

Mark Pellegrino - Billy Phelps

CEHENNEM SİLAHI 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cehennem Silahı 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.7 olarak belirlendi.