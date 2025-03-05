Yayınlanma: 05.03.2025 - 18:55

Güncelleme: 05.03.2025 - 18:55

İlk Gün filminin yönetmen koltuğunda Antoine Fuqua oturuyor. Filmin senaristliğini David Ayer üstleniyor. Peki, İlk Gün filminin konusu ne? İlk Gün filminin oyuncuları kim?

İLK GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

Jake Hoyt isimli acemi polis ilk görevi için Los Angeles polis merkezine atanır ve buradaki en büyük hayali ünlü dedektif Alonzo Harris'in profesyonellerden oluşan ekibine katılmaktır. Ancak bu ekibin bir parçası olmak haliyle kolay değildir. Hoyt bir deneme görevine tabi tutulur, eğer 24 saat boyunca ekipte verilen görevleri başarıyla tamamlarsa kabul edilecektir. Bu bol aksiyonlu ve tehlikeli gün boyunca Hoyt'un gözlemlediği şeyler ve başına gelenler bu ekibi ve Alonzo Harris'i tekrar gözden geçirmesine neden olacaktır.

İLK GÜN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington

Ethan Hawke

Scott Glenn

Cliff Curtis

Dr. Dre

Snoop Dogg

İLK GÜN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İlk Gün filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.