Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:31

Güncelleme: 05.03.2025 - 09:31

Venedik Film Festivali’nde senaryo, Altın Küre’de kadın oyuncu ödüllerini alan, Oscar’da film, yabancı film, kadın oyuncu kategorisinde aday olan Walter Salles, biyografik politik dramı “Hâlâ Buradayım” filminin konusu araştırılıyor. Peki, Hâlâ Buradayım (Ainda Estou Aqui) filminin konusu ne? Hâlâ Buradayım filmi nerede yayımlanıyor?

HALA BURADAYIM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Paiva ailesi, 1964 yılından beri askeri bir diktatörlük yönetimi altında, Brezilya’da yaşayan beş çocuklu bir ailedir. Baba Rubens eskiden milletvekilliği yapmış, artık aktif olarak olmasa da siyasetten kopmamış, ülkede var olan direniş hareketinden oluşan bir çevresi olan ve onlara ideolojik olarak destek veren, aynı zamanda da gündelik hayatında şehir planlamasında da çalışan biridir.

Ülke ve yaşadıkları şehir (Rio) politik olarak nerdeyse ‘alev alevken’ bir gün evleri bir askeri birlik tarafından basılır ve Rubens sorgusuz sualsiz bir şekilde alıkonulur. Başta basit bir sorgulama gibi görünen bu olay Rubens’in geri dönmemesi ve ondan hiçbir haber alınamaması ile tam bir kabusa döner. Eşi Eunice hem dengesi bozulan ailesini bir arada tutmak hem de kaybolan eşinin akıbetini öğrenmek için zorlu bir sürece girmek zorunda kalır.

Yönetmen:

Walter Salles

Senaryo:

Murilo Hauser, Heitor Lorega, Marcelo Rubens Paiva

Oyuncular:

Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Selton Mello

Ödülleri:

Toplam 19 ödül ve 41 adaylık

IMDb puanı:

8.9

Rotten Tomatoes puanı:

97

Gösterim tarihi:

19 Eylül 2024