Cehennem Silahı 4 filminin konusu ne? Cehennem Silahı 4 filminin oyuncuları kim?
Cehennem Silahı 4 (Lethal Weapon 4) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cehennem Silahı 4 filminin konusu ne? Cehennem Silahı 4 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cehennem Silahı 4 filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. Filmin senaristliğini Jonathan Lemkin ve Shane Black üstleniyor. Peki, Cehennem Silahı 4 filminin konusu ne? Cehennem Silahı 4 filminin oyuncuları kim?
CEHENNEM SİLAHI 4 FİLMİNİN KONUSU NE?
Çılgın Dedektiflerimiz, artık polislik mesleği için yaşlandıklarını düşünmektedirler. Hatta Murtaugh emekliliğini planlıyordur. Fakat tam bu sırada başlarını Çin mafyasıyla belaya sokarlar. Çin Mafyasının acımasız lideri sahte para işine bulaşmış gözükmektedir. Fakat işin görünen kısmından daha fazlası vardır.
CEHENNEM SİLAHI 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jet Li
Danny Glover
Mel Gibson
Chris Rock
Joe Pesci
Traci Wolfe
Rene Russo
Steve Kahan
Darlene Love
Roger Yuan
François Chau
Jennie Lew Tugend
Jeff Imada
Jack Kehler
Raymond Ma
Richard Riehle
Mary Ellen Trainor
Kim Chan
Conan Lee
Michael Li
Eddy Ko
Ebonie Smith
Damon Hines
CEHENNEM SİLAHI 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cehennem Silahı 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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