Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:27

Güncelleme: 28.12.2023 - 17:27

Cehennem Silahı 4 filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. Filmin senaristliğini Jonathan Lemkin ve Shane Black üstleniyor. Peki, Cehennem Silahı 4 filminin konusu ne? Cehennem Silahı 4 filminin oyuncuları kim?

CEHENNEM SİLAHI 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Çılgın Dedektiflerimiz, artık polislik mesleği için yaşlandıklarını düşünmektedirler. Hatta Murtaugh emekliliğini planlıyordur. Fakat tam bu sırada başlarını Çin mafyasıyla belaya sokarlar. Çin Mafyasının acımasız lideri sahte para işine bulaşmış gözükmektedir. Fakat işin görünen kısmından daha fazlası vardır.

CEHENNEM SİLAHI 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jet Li

Danny Glover

Mel Gibson

Chris Rock

Joe Pesci

Traci Wolfe

Rene Russo

Steve Kahan

Darlene Love

Roger Yuan

François Chau

Jennie Lew Tugend

Jeff Imada

Jack Kehler

Raymond Ma

Richard Riehle

Mary Ellen Trainor

Kim Chan

Conan Lee

Michael Li

Eddy Ko

Ebonie Smith

Damon Hines

CEHENNEM SİLAHI 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cehennem Silahı 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.