Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:20

Güncelleme: 28.12.2023 - 17:20

Gölge filminin yönetmen koltuğunda Russell Mulcahy oturuyor. Filmin senaristliğini David Koepp üstleniyor. Peki, Gölge filminin konusu ne? Gölge filminin oyuncuları kim?

GÖLGE FİLMİNİN KONUSU NE?

Uyuşturucu satıcısı Lamont Charlston (Alec Baldwin), Tibetli bir mistik tarafından eğitilerek insanların zihnini etkileyen süper güçlere sahip olur. Gündüz New York’lu bir çapkınken, geceleri kötü karakterlerle savaşan Shadow adında bir süper kahramana dönüşmektedir. Dünyayı ele geçirme planları yapan Shiwan Khan’ın elinde ise etkisi yüksek bir atom bombası vardır. İnsanlığı tehdit eden bu kötü gücün karşısında durabilecek tek bir kahraman vardır: o da Shadow. Sonunda amansız bir mücadele kaçınılmaz hale gelir.

GÖLGE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alec Baldwin - Lamont Cranston, The Shadow

John Lone - Shiwan Khan

Penelope Ann Miller - Margo Lane

Peter Boyle - Moe Shrevnitz

Tim Curry - Farley Claymore

Ian McKellen - Dr. Reinhardt Lane

Brady Tsurutani - Tulku

Max Wright - Berger

Sab Shimono - Dr. Tam

James Hong - Li Peng

Ethan Phillips - Nelson

André Gregory - Burbank

Larry Hankin - Taxi Driver

Joseph Maher - Isaac Newboldt

Frank Welker - Phurba

John Kapelos - Duke Rollins

Jonathan Winters - Barth

GÖLGE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gölge filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.