Gölge filminin konusu ne? Gölge filminin oyuncuları kim?
Gölge (The Shadow) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gölge filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gölge filminin konusu ne? Gölge filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Gölge filminin yönetmen koltuğunda Russell Mulcahy oturuyor. Filmin senaristliğini David Koepp üstleniyor. Peki, Gölge filminin konusu ne? Gölge filminin oyuncuları kim?
GÖLGE FİLMİNİN KONUSU NE?
Uyuşturucu satıcısı Lamont Charlston (Alec Baldwin), Tibetli bir mistik tarafından eğitilerek insanların zihnini etkileyen süper güçlere sahip olur. Gündüz New York’lu bir çapkınken, geceleri kötü karakterlerle savaşan Shadow adında bir süper kahramana dönüşmektedir. Dünyayı ele geçirme planları yapan Shiwan Khan’ın elinde ise etkisi yüksek bir atom bombası vardır. İnsanlığı tehdit eden bu kötü gücün karşısında durabilecek tek bir kahraman vardır: o da Shadow. Sonunda amansız bir mücadele kaçınılmaz hale gelir.
GÖLGE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Alec Baldwin - Lamont Cranston, The Shadow
John Lone - Shiwan Khan
Penelope Ann Miller - Margo Lane
Peter Boyle - Moe Shrevnitz
Tim Curry - Farley Claymore
Ian McKellen - Dr. Reinhardt Lane
Brady Tsurutani - Tulku
Max Wright - Berger
Sab Shimono - Dr. Tam
James Hong - Li Peng
Ethan Phillips - Nelson
André Gregory - Burbank
Larry Hankin - Taxi Driver
Joseph Maher - Isaac Newboldt
Frank Welker - Phurba
John Kapelos - Duke Rollins
Jonathan Winters - Barth
GÖLGE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gölge filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6 olarak belirlendi.
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