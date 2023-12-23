Yırtıcı Kuşlar filminin konusu ne? Yırtıcı Kuşlar filminin oyuncuları kim?
Yırtıcı Kuşlar (Birds of Prey) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yırtıcı Kuşlar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yırtıcı Kuşlar filminin konusu ne? Yırtıcı Kuşlar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yırtıcı Kuşlar filminin yönetmen koltuğunda Cathy Yan oturuyor. Filmin senaristliğini Christina Hodson üstleniyor. Peki, Yırtıcı Kuşlar filminin konusu ne? Yırtıcı Kuşlar filminin oyuncuları kim?
YIRTICI KUŞLAR VE MUHTEŞEM HARLEY QUINN FİLMİNİN KONUSU NE?
Huntress, ailesi bir çete tarafından öldürüldüğü için genç yaşta bir avcıya dönüşen ve en sonunda da Yırtıcı Kuşlar ekibine katılan eski bir mafya prensesidir. Black Canary -Dinah Lance- ise çizgi romanlardaki iyi huylu ve idealist sokak savaşçısıdır. Harley Quinn, Huntress ve Black Canary, Gotham Şehri'nin yeraltı suç dünyasının kralı olan Black Mask'e ait bir elması çalan Cassandra Cain'i korumak için bir araya gelecek. DC Comics evreninde Cassandra Cain, suikastçı David Cain ve Lady Shiva'nın kızıdır ve çocukluğundan beri aldığı dünyanın en iyi suikastçısı olma eğitimlerinin sonucu olarak konuşmak ve insanlarla yakınlık kurmak gibi özelliklerden mahrumdur. Cain sonunda Bruce Wayne'in vesayetine girer ve yoluna Batgirl olarak devam eder.
YIRTICI KUŞLAR VE MUHTEŞEM HARLEY QUINN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Margot Robbie
Mary Elizabeth Winstead
Sofia Boutella
Cristin Milioti
Margaret Qualley
Ewan McGregor
Jurnee Smollett-Bell
Chris Messina
Rosie Perez
Steven Williams
Matthew Willig
Charlene Amoia
Derek Wilson
François Chau
YIRTICI KUŞLAR VE MUHTEŞEM HARLEY QUINN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yırtıcı Kuşlar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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