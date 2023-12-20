Taksi filminin konusu ne? Taksi filminin oyuncuları kim?

Taksi (Taxi) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Taksi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Taksi filminin konusu ne? Taksi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.12.2023 - 19:46
Taksi filminin konusu ne? Taksi filminin oyuncuları kim?
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Taksi filminin yönetmen koltuğunda Gérard Pirès oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson üstleniyor. Peki, Taksi filminin konusu ne? Taksi filminin oyuncuları kim? 

TAKSİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Hız tutkunu olan Daniel, pizza dağıtıcılığını bırakarak bir takside şoför olarak çalışmaya başlar. Kullandığı arabanın güçlü motoru ve hızı sayesinde polis radarlarına bile yakalanmaması Daniel i haddinden fazla heyecanlandırmaktadır.Fakat Her şey polis memuru Emilien ile tanışınca farklı bir hal alır. Ehliyet sınavında başarılı olamayan Emilien, DAniel den bazı suçluları yakalaması için yardım ister. Aksi taktirde arabası elinden alınacaktır. Daniel bir anda kendini maceraların içinde bulur.

TAKSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Marion Cotillard - Lilly Bertineau

Samy Naceri - Daniel Morales

Frédéric Diefenthal - Émilien Coutant-kerbalec

Bernard Farcy - Commissaire Gibert

Emma Sjöberg - Petra

Manuela Gourary - Camille Coutant-kerbalec

Georges Neri - Joe

Dan Herzberg - Paulo

Sabine Bail - Femme Préfecture

Guy Quang

Jean-François Palaccio

TAKSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Taksi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.


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