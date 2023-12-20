Taksi filminin konusu ne? Taksi filminin oyuncuları kim?
Taksi (Taxi) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Taksi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Taksi filminin konusu ne? Taksi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Taksi filminin yönetmen koltuğunda Gérard Pirès oturuyor. Filmin senaristliğini Luc Besson üstleniyor. Peki, Taksi filminin konusu ne? Taksi filminin oyuncuları kim?
TAKSİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Hız tutkunu olan Daniel, pizza dağıtıcılığını bırakarak bir takside şoför olarak çalışmaya başlar. Kullandığı arabanın güçlü motoru ve hızı sayesinde polis radarlarına bile yakalanmaması Daniel i haddinden fazla heyecanlandırmaktadır.Fakat Her şey polis memuru Emilien ile tanışınca farklı bir hal alır. Ehliyet sınavında başarılı olamayan Emilien, DAniel den bazı suçluları yakalaması için yardım ister. Aksi taktirde arabası elinden alınacaktır. Daniel bir anda kendini maceraların içinde bulur.
TAKSİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Marion Cotillard - Lilly Bertineau
Samy Naceri - Daniel Morales
Frédéric Diefenthal - Émilien Coutant-kerbalec
Bernard Farcy - Commissaire Gibert
Emma Sjöberg - Petra
Manuela Gourary - Camille Coutant-kerbalec
Georges Neri - Joe
Dan Herzberg - Paulo
Sabine Bail - Femme Préfecture
Guy Quang
Jean-François Palaccio
TAKSİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Taksi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.
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