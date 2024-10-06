Cehennem Silahı filminin konusu ne? Cehennem Silahı filminin oyuncuları kim?
Cehennem Silahı (Lethal Weapon) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cehennem Silahı filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cehennem Silahı filminin konusu ne? Cehennem Silahı filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cehennem Silahı filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. Filmin senaristliğini Shane Black üstleniyor. Peki, Cehennem Silahı filminin konusu ne? Cehennem Silahı filminin oyuncuları kim?
CEHENNEM SİLAHI FİLMİNİN KONUSU NE?
Los Angeles Polis Dedektifi Roger Murtaugh emekliliği düşünürken Vietnam Savaşından tanıdığı arkadaşının kızının vurulması üzerine, bu cinayeti soruşturmaya başlar. Bu soruşturmayla birlikte yeni bir ortağı da olur. Çılgın Polis Martin Riggs. O da karısını kaybettiği günden bu yana devamlı olarak intihar eğilimi içerisindedir. Soruşturma ilerledikçe Vietnam dönemi paralı askerlerinin oluşturduğu bir grubu bulurlar.İkili basit bir cinayet soruşturması üzerindeyken terörist bir grup tarafından öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar.
CEHENNEM SİLAHI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Danny Glover
Mel Gibson
Tom Atkins
Mitch Ryan
Gary Busey
Traci Wolfe
Darlene Love
Don Gordon
Jackie Swanson
Jimmie F. Skaggs
Damon Hines
Ebonie Smith
Bill Kalmenson
Lycia Naff
Patrick Cameron
CEHENNEM SİLAHI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cehennem Silahı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Karısının değerini bilmeyen 3 erkek burcu
- Sessizliğini 'Beyoğlu'ndaki taciz skandalı' için bozdu
- Katilin odasının fotoğrafları ortaya çıktı!
- Yıldızı düşük olan kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- Semih Çelik'in komşuları konuştu: 'İkbal'e takıntılıydı'
- Ali Yerlikaya'ya istifa çağrısı!
- Üniversitesinden 'Ayşenur Halil' paylaşımı
- Alman basınından Türkiye iddiası
- Yerlikaya'dan 'bir gün sonra' vahşet açıklaması!
- 'Discord' yayınlarına yönelik harekete geçildi