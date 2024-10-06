Yayınlanma: 06.10.2024 - 17:24

Güncelleme: 06.10.2024 - 17:24

Cehennem Silahı filminin yönetmen koltuğunda Richard Donner oturuyor. Filmin senaristliğini Shane Black üstleniyor. Peki, Cehennem Silahı filminin konusu ne? Cehennem Silahı filminin oyuncuları kim?

CEHENNEM SİLAHI FİLMİNİN KONUSU NE?

Los Angeles Polis Dedektifi Roger Murtaugh emekliliği düşünürken Vietnam Savaşından tanıdığı arkadaşının kızının vurulması üzerine, bu cinayeti soruşturmaya başlar. Bu soruşturmayla birlikte yeni bir ortağı da olur. Çılgın Polis Martin Riggs. O da karısını kaybettiği günden bu yana devamlı olarak intihar eğilimi içerisindedir. Soruşturma ilerledikçe Vietnam dönemi paralı askerlerinin oluşturduğu bir grubu bulurlar.İkili basit bir cinayet soruşturması üzerindeyken terörist bir grup tarafından öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya kalırlar.

CEHENNEM SİLAHI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Danny Glover

Mel Gibson

Tom Atkins

Mitch Ryan

Gary Busey

Traci Wolfe

Darlene Love

Don Gordon

Jackie Swanson

Jimmie F. Skaggs

Damon Hines

Ebonie Smith

Bill Kalmenson

Lycia Naff

Patrick Cameron

CEHENNEM SİLAHI FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cehennem Silahı filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.