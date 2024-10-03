Zorlu Arayış filminin konusu ne? Zorlu Arayış filminin oyuncuları kim?
Zorlu Arayış (Belly Of The Beast) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Zorlu Arayış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Zorlu Arayış filminin konusu ne? Zorlu Arayış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Zorlu Arayış filminin yönetmen koltuğunda Siu-tung Ching oturuyor. Filmin senaristliğini James Townsend üstleniyor. Peki, Zorlu Arayış filminin konusu ne? Zorlu Arayış filminin oyuncuları kim?
ZORLU ARAYIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Tatilini geçirmek için Tayland'a giden iki genç kız, terörist bir grup tarafından kaçırılır ve rehin alınır.Teröristlerin amacı, Guantanamo körfezinde rehin tutulan arkadaşlarının serbest bırakılmasını sağlamaktır. Kızlardan biri Amerikalı senatörün kızı olduğundan kaçırma olayı politik nedenlerle gerçekleştirilememektedir. Tayland polisi olaya el atar ancak eski CIA ajanı olan Jake Hopper (Steven Seagal)'ın kızı Jessica'yı onlara bırakmaya hiç niyeti yoktur.Olayın içine giren Jake zorlu bir arayış ve müthiç bir mücadele beklemektedir...Aksiyon ve dövüş filmlerinin vazgeçilmez ismi Steven Seaggal'dan muhteşem bir macera filmi...
ZORLU ARAYIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Steven Seagal
Byron Mann
Tom Wu
Vincent Riotta
Norman Veeratum
Patrick Robinson
Monica Lo
ZORLU ARAYIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Zorlu Arayış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.
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