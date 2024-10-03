Yayınlanma: 03.10.2024 - 18:37

Güncelleme: 03.10.2024 - 18:37

Zorlu Arayış filminin yönetmen koltuğunda Siu-tung Ching oturuyor. Filmin senaristliğini James Townsend üstleniyor. Peki, Zorlu Arayış filminin konusu ne? Zorlu Arayış filminin oyuncuları kim?

ZORLU ARAYIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Tatilini geçirmek için Tayland'a giden iki genç kız, terörist bir grup tarafından kaçırılır ve rehin alınır.Teröristlerin amacı, Guantanamo körfezinde rehin tutulan arkadaşlarının serbest bırakılmasını sağlamaktır. Kızlardan biri Amerikalı senatörün kızı olduğundan kaçırma olayı politik nedenlerle gerçekleştirilememektedir. Tayland polisi olaya el atar ancak eski CIA ajanı olan Jake Hopper (Steven Seagal)'ın kızı Jessica'yı onlara bırakmaya hiç niyeti yoktur.Olayın içine giren Jake zorlu bir arayış ve müthiç bir mücadele beklemektedir...Aksiyon ve dövüş filmlerinin vazgeçilmez ismi Steven Seaggal'dan muhteşem bir macera filmi...

ZORLU ARAYIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Steven Seagal

Byron Mann

Tom Wu

Vincent Riotta

Norman Veeratum

Patrick Robinson

Monica Lo

ZORLU ARAYIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zorlu Arayış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.