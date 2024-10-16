Yayınlanma: 16.10.2024 - 18:31

Güncelleme: 16.10.2024 - 18:31

Cehennemde filminin yönetmen koltuğunda Ringo Lam oturuyor. Filmin senaristliğini Eric James Virgets ve Jorge Alvarez üstleniyor. Peki, Cehennemde filminin konusu ne? Cehennemde filminin oyuncuları kim?

CEHENNEMDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Amerikalı bir mühendis olan Kyle Lord ve eşi mutlu bir hayat sürmektedirler. Ancak mutlulukları karısının tecavüze uğrayıp öldürülmesiyle birlikte son erer. Polisin ihmali ve delil yetersizliği nedeniyle karısının katili serbest bırakılır. Kyle, katili öldürür ve ömür boyu hapse mahkum edilir. Cezasını çekeceği hapishane her türlü pisliğin yer aldığı korkunç bir yerdir. Hapishane müdürü, mahkumları 'Sparka' denilen bir dövüşe zorlamaktadır. Bu, general ve arkadaşlarının sırf kendi eğlenceleri için düzenledikleri bir tür bahis oyunudur. Kyle da zamanla bu dövüşlere katılmaya başlar.

CEHENNEMDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jean-Claude Van Damme

Lawrence Taylor

Chris Moir

Lloyd Battista

Carlos Gómez

Manol Manolov

Billy Rieck

Kaloian Vodenicharov

Malakai Davidson

Veselin Kalanovski

Ivo Tonchev

Juan Fernández

Raicho Vasilev

Milos Milicevic

Michael Bailey Smith

David Leitch

Marnie Alton

CEHENNEMDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Cehennemde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.