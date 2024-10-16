Cehennemde filminin konusu ne? Cehennemde filminin oyuncuları kim?
Cehennemde (In Hell) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cehennemde filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Cehennemde filminin konusu ne? Cehennemde filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Cehennemde filminin yönetmen koltuğunda Ringo Lam oturuyor. Filmin senaristliğini Eric James Virgets ve Jorge Alvarez üstleniyor. Peki, Cehennemde filminin konusu ne? Cehennemde filminin oyuncuları kim?
CEHENNEMDE FİLMİNİN KONUSU NE?
Amerikalı bir mühendis olan Kyle Lord ve eşi mutlu bir hayat sürmektedirler. Ancak mutlulukları karısının tecavüze uğrayıp öldürülmesiyle birlikte son erer. Polisin ihmali ve delil yetersizliği nedeniyle karısının katili serbest bırakılır. Kyle, katili öldürür ve ömür boyu hapse mahkum edilir. Cezasını çekeceği hapishane her türlü pisliğin yer aldığı korkunç bir yerdir. Hapishane müdürü, mahkumları 'Sparka' denilen bir dövüşe zorlamaktadır. Bu, general ve arkadaşlarının sırf kendi eğlenceleri için düzenledikleri bir tür bahis oyunudur. Kyle da zamanla bu dövüşlere katılmaya başlar.
CEHENNEMDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jean-Claude Van Damme
Lawrence Taylor
Chris Moir
Lloyd Battista
Carlos Gómez
Manol Manolov
Billy Rieck
Kaloian Vodenicharov
Malakai Davidson
Veselin Kalanovski
Ivo Tonchev
Juan Fernández
Raicho Vasilev
Milos Milicevic
Michael Bailey Smith
David Leitch
Marnie Alton
CEHENNEMDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Cehennemde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.
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