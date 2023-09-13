Cem Yılmaz yeni filmi 'Do Not Disturb'ün fragmanını paylaştı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Netflix'te yayımlanacak 'Do Not Disturb' filminin fragmanını, kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 12:05
Cem Yılmaz yeni filmi 'Do Not Disturb'ün fragmanını paylaştı
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Cem Yılmaz, merakla beklenen 'Do Not Disturb' filminin fragmanı ve ilk görsellerini paylaştı. Film, 29 Eylül’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayımlanacak.

Filmde, 'Karakomik Filmler' serisinden tanınan Ayzek’in dünyasına çok daha yakından tanık olunacak.

FİLMİN KONUSU NE?

Pandemi sebebiyle işsiz kalıp karaya dönen Ayzek, sessiz sakin bir otelde gece vardiyasında başladığı işinin ilk gecesinde konukların peşine takılarak umulmadık maceralara atılır. Hayatını bir düzene koyabilmek için attığı bu ilk adımda kendisini hiç beklemediği olayların merkezinde bulur. 

KADRODA KİMLER VAR?

Cem Yılmaz’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği filmde; Ahsen Eroğlu (Suhal), Celal Kadri Kınoğlu (Bahtiyar), Özge Özberk (Saniye), Bülent Şakrak (Davut), Nilperi Şahinkaya (Peri), Mustafa Kırantepe (Cengiz), Zafer Algöz (Salih), Diren Polatoğlu (Çarli), Seda Akman (Dora), Can Yılmaz (Bahri), Selen Şenay (Hacer) rol alıyor.


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Cem Yılmaz fragman

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