Cem Yılmaz'dan duygulandıran Özkan Uğur paylaşımı: 'En iyimiz gitti...'
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından A.R.O.G, Karakomik Filmler ve G.O.R.A gibi filmlerde birlikte rol aldığı Özkan Uğur'a ilişkin duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Yılmaz, "En iyimiz oydu, en iyimiz gitti" ifadelerini kullandı.
Komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı Instagram'da 8 Temmuz'da yaşamını yitiren oyuncu ve MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur ile olan bir fotoğrafını paylaştı.
Yılmaz, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Özkan abimi sonsuza uğurladık. Hayatımızda her güzel seste, resimde ondan mutlaka bir iz olması tesellimiz oldu. Geçen hafta boyunca acımızı paylaşan tüm yakın, uzak candan insanlara teşekkür ederim. En iyimiz oydu, en iyimiz gitti. Mekanın cennet olsun canım abim. Seni özlemek de güzel."
İşte o paylaşım...
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