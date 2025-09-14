TRT ekranlarının yeni dizisi Cennetin Çocukları'nın ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin ilk bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?
CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Cennetin Çocukları, İskender’in karanlık sokaklardan sıcacık bir aile ortamına uzanan dönüşüm yolculuğunu ekrana taşıyor.
CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
İsmail Hacıoğlu - İskender
Özgü Kaya - Gönül
Yurdaer Okur - Baytar Ahmet
Melisa Şenolsun - Ayla
Zafer Algöz - Şeref
Şebnem Doğruer - Cennet
Evliya Aykan - Oltacı Bayram
CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Cennetin Çocukları dizisi ilk bölümü ile 15 Eylül Pazartesi akşamı ekranlardaki yerini alacak.