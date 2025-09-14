TRT ekranlarının yeni dizisi Cennetin Çocukları'nın ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin ilk bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin konusu ne, oyuncuları kim?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Cennetin Çocukları, İskender’in karanlık sokaklardan sıcacık bir aile ortamına uzanan dönüşüm yolculuğunu ekrana taşıyor.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

İsmail Hacıoğlu - İskender

Özgü Kaya - Gönül

Yurdaer Okur - Baytar Ahmet

Melisa Şenolsun - Ayla

Zafer Algöz - Şeref

Şebnem Doğruer - Cennet

Evliya Aykan - Oltacı Bayram

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Cennetin Çocukları dizisi ilk bölümü ile 15 Eylül Pazartesi akşamı ekranlardaki yerini alacak.