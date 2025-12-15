Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Gönül, gerçekleri öğrenmiş ve İskender’i terk etmiştir. Peki hayalleri birer birer yıkılan İskender, ayakta kalabilecek midir?

Kandırılmış ve aşkı tarafından ihanete uğramış gibi hisseden Gönül, bu acıya nasıl dayanacaktır? Cennet’e gerçekleri söyleyecek midir?

İskender için her şey yeterince zorken, üzerine bir de Reşat’ın onun hâlâ yaşadığını öğrenmesi eklenir. Savaş İskender’in kapısına; kasabasına dayanmıştır. Reşat beraberinde bir ordu ile onun karşısına çıkmaya hazırlanırken İskender sevdiklerini koruyabilecek midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü 15 Aralık akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.