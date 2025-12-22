Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İskender, Reşat’la karşı karşıya geldiği ilk mücadeleden galip ayrılsa da tehlike henüz geçmedi. Reşat hâlâ özgür ve İskender için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Artık geri dönüşü olmayan bir yola giren İskender, bu tehdidi tamamen ortadan kaldırmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Peki, Reşat’ı yakalayıp işleri daha da karmaşık hale gelmeden durdurabilecek mi?

Ayla, Reşat’ın elinden kurtulmayı başararak İskender’in hayatını kurtardı. Ancak bu hamlesinin bedeli Ayla için oldukça ağır oldu.

Yaşadığı travma ve aldığı kararların sonuçlarıyla baş başa kalan Ayla, şimdi bambaşka bir sınavın eşiğinde. Peki, Ayla bu acıya dayanabilecek mi? Yeni bölümde Ayla’nın vereceği kararlar tüm dengeleri değiştirebilir.

İskender’in gerçek kimliğini öğrenmesiyle sarsılan Gönül, tüm hayal kırıklıklarına rağmen hâlâ İskender’i düşünmektedir.

İçinde fırtınalar koparken kalbinin sesine kulak vermeye çalışan Gönül, İskender’i affedebilecek mi? Gerçekler bu iki âşığı bambaşka bir yola mı sürükleyecek? Yoksa gerçekler, bu aşkı sonsuza dek bitirecek mi?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü 15 Aralık Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.