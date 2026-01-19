Cennetin Çocukları dizisi 18. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte, ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Ayla’nın kendisine yeni bir hayat kurması, İskender ve Gönül için bir umut olacak mıdır?

Sezen ve Adem’in mutluluğa bir adım daha yaklaştığı kına hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, Adem’in kalbinde taşıdığı büyük sır da ağırlaşmaya başlar. Sevdiği kadına gerçekleri söyleyip söylememe arasında kalan Adem, vicdanıyla baş başa kalır.

Adem, Sezen’e her şeyi anlatma cesaretini bulabilecek mi? Yoksa bu sır, aralarındaki ilişkiye zarar mı verecek?

Aylak Restoran hâlâ inşaat halindedir. Kuzenler açılışı kınaya yetiştirebilecek midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 18. bölümü 19 Ocak Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.