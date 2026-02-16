Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İskender’in kimliği ortaya çıkıp aklanmasına rağmen içindeki huzursuzluk dinmez. Kamil’in izini süren İskender, bulduğu ipuçlarıyla nereye ulaşacaktır?

Kendisine yeni bir yol çizmek isteyen Ayla, kasabadan ayrılmaya karar vermiştir. Giderken İskender’e bıraktığı mektup hangi gerçekleri ortaya çıkaracaktır?

Bayram ve Esmeray, duygularını birbirlerine itiraf etmişken başlarına yeni sıkıntılar gelecektir. İkili, ilişkilerini Aytekin’den gizlemeyi başarabilecek mi?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

İskender, Kamil’i ararken Haldun’u bulmuştur. Onun iyileşmesini sağlayabilecek midir? Haldun, İskender’i Kamil’e götürecek bir bilgiye sahip midir?

Kızlar, Süleyman’ın hastalığını öğrenmiştir. Süleyman iyileşebilecek midir? Çapa ve Yasemin nişanlarını tamamlayabilecek midir?

Bayram ve Esmeray, ilişkilerini gizlemek için yalan söylemiştir. Bu yalan, onların başına daha büyük belalar açacaktır. Bayram ve Esmeray bu beladan nasıl kurtulacaktır?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 22. bölümü 16 Şubat Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.