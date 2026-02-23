Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

İskender, Kamil’i ararken Haldun’u bulmuştur. Onun iyileşmesini sağlayabilecek midir? Haldun, İskender’i Kamil’e götürecek bir bilgiye sahip midir?

Kızlar, Süleyman’ın hastalığını öğrenmiştir. Süleyman iyileşebilecek midir? Çapa ve Yasemin nişanlarını tamamlayabilecek midir?

Bayram ve Esmeray, ilişkilerini gizlemek için yalan söylemiştir. Bu yalan, onların başına daha büyük belalar açacaktır. Bayram ve Esmeray bu beladan nasıl kurtulacaktır?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Arafköy’ü tatlı bir telaş sarmıştır. Kasabalı nasıl hazırlıklar yapacaktır? Arafköy’de Ramazan nasıl geçecektir?

Adem ve Sezen, evleri olmadığını ailesinden gizlemiştir ancak bu, sonsuza kadar saklayabilecekleri bir sır değildir. Nereye kadar bunu gizleyebileceklerdir?

Bayram ve Esmeray kaçmış, Aytekin ise peşlerine düşmüştür. İkili, Aytekin’den kaçabilecek midir? Bu maceranın sonu nereye varacaktır?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 23. bölümü 23 Şubat Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.