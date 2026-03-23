Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kuzenlerin her biri kendi dertleriyle boğuşmaktadır. Dertlerinin çaresi ise tek bir kişidedir. Kuzenler bu sürpriz komşularıyla dertlerini çözebilecek midir?

Ayşe, okuldaki oyuna alınmadığı için çok üzgündür. Gönül’ün aklına Ayşe’ye bir tiyatro oyunu yapma fikri gelir. Bu oyun için kuzenlerin hepsi toplanır. Kuzenler Ayşe’yi mutlu edebilecek midir? Oyunun altından başarıyla kalkabilecekler midir?

Herkes tiyatro oyunu için uğraşırken geçmişten bir düşman gelir. Kasaba bu düşmanla nasıl mücadele edecektir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Reşat’ın ölümünden sonra kasabaya yeni bir tehdit yaklaşmaktadır. Arafköy halkı her şeyden habersiz huzurlu yaşamlarına dalmışken, bu tehditten kurtulabilecekler midir?

Haldun’un ölümünden sonra eski kabadayılar bir bir Arafköy’e gelir. Onları ağırlama vazifesi de Sarı Dayı’ya verilir. Sarı Dayı, bu kabadayıları oyalayabilecek midir?

Bayram ve Esmeray, Aytekin’in peşinde yine bir maceraya girer. Bu kez görevleri, Aytekin’in horozunu korumaktır. Bayram, Aytekin’in verdiği görevi başarıyla tamamlayabilecek midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 25. bölümü 23 Mart Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.