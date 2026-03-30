Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Reşat’ın ölümünden sonra kasabaya yeni bir tehdit yaklaşmaktadır. Arafköy halkı her şeyden habersiz huzurlu yaşamlarına dalmışken, bu tehditten kurtulabilecekler midir?

Haldun’un ölümünden sonra eski kabadayılar bir bir Arafköy’e gelir. Onları ağırlama vazifesi de Sarı Dayı’ya verilir. Sarı Dayı, bu kabadayıları oyalayabilecek midir?

Bayram ve Esmeray, Aytekin’in peşinde yine bir maceraya girer. Bu kez görevleri, Aytekin’in horozunu korumaktır. Bayram, Aytekin’in verdiği görevi başarıyla tamamlayabilecek midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Arafköy, geçen onca zamandan sonra değişmiş; Şeref ve ortağı Azil’in insafına kalmış haldedir. Şeref, kuzenlerin ellerinden her şeyi almış, onları darmadağın halde bırakmıştır. Arafköy, tekrar eski huzurlu günlerine kavuşacak mıdır? Kuzenler, darmadağın olan hayatlarını toparlayabilecekler midir?

Kamil, yıllar sonra tekrar kasabaya döner. Ancak ne kasaba eskisi gibidir ne de Kamil. Kamil bile dönüştüğü adama şaşırırken, karşısında Zeynep’i bulur. Kamil, hayaller ve gerçekler arasında gidip gelirken, Arafköy’ün umudu olabilecek midir?

Cennet, kayıplarının acısını yaşarken Kamil’i karşısında bulur. Tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşayamaz; çünkü artık en büyük korkusu, çocuklarını yeniden kaybetmektir. Cennet, çocuklarını koruyabilecek midir?

Adem ve Sezen için de hiçbir şey iyi gitmemiştir. Aynı evin içerisinde, farklı hayatlara savrulmuşlardır. Adem ve Sezen, eski güzel günlerine dönebilecek midir?

Bayram, Esmeray ile yeni bir yola girmiştir. Herkesten gizlediği sırrı onu sıkıştıracak ve bir karar almaya zorlayacaktır. Bayram, bu sırrı daha ne kadar saklayabilecektir?

Ahmet, uğruna savaştığı her şeyden vazgeçmiş; Şeref’e boyun eğmiştir. Ailesi için daha ne kadar dayanabilecektir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 26. bölümü 30 Mart Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.