Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Arafköy, geçen onca zamandan sonra değişmiş; Şeref ve ortağı Azil’in insafına kalmış haldedir. Şeref, kuzenlerin ellerinden her şeyi almış, onları darmadağın halde bırakmıştır. Arafköy, tekrar eski huzurlu günlerine kavuşacak mıdır? Kuzenler, darmadağın olan hayatlarını toparlayabilecekler midir?

Kamil, yıllar sonra tekrar kasabaya döner. Ancak ne kasaba eskisi gibidir ne de Kamil. Kamil bile dönüştüğü adama şaşırırken, karşısında Zeynep’i bulur. Kamil, hayaller ve gerçekler arasında gidip gelirken, Arafköy’ün umudu olabilecek midir?

Cennet, kayıplarının acısını yaşarken Kamil’i karşısında bulur. Tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşayamaz; çünkü artık en büyük korkusu, çocuklarını yeniden kaybetmektir. Cennet, çocuklarını koruyabilecek midir?

Adem ve Sezen için de hiçbir şey iyi gitmemiştir. Aynı evin içerisinde, farklı hayatlara savrulmuşlardır. Adem ve Sezen, eski güzel günlerine dönebilecek midir?

Bayram, Esmeray ile yeni bir yola girmiştir. Herkesten gizlediği sırrı onu sıkıştıracak ve bir karar almaya zorlayacaktır. Bayram, bu sırrı daha ne kadar saklayabilecektir?

Ahmet, uğruna savaştığı her şeyden vazgeçmiş; Şeref’e boyun eğmiştir. Ailesi için daha ne kadar dayanabilecektir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kamil, her şeyin düzelebileceğini umut ederken bu umudu taşıyan tek kişinin kendisi olduğunu fark eder. Peki, kuzenlerini toparlayabilecek midir? Şeref’e karşı bir mücadele başlatabilecek midir?

Adem ve Sezen’in evliliği çıkmaza girmişken, beklenmedik bir misafir çıkar gelir. Bu misafir, onları nasıl bir hikâyeye sürükleyecektir.

Bayram ve Esmeray’ın gizli evliliği artık onlara dert olmaya başlar. Bayram ya elini taşın altına koymak zorundadır, ya da Esmeray ile yolları ayrılacaktır. Bayram ne yapacaktır?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 27. bölümü 6 Nisan Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.