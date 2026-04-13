Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kamil, her şeyin düzelebileceğini umut ederken bu umudu taşıyan tek kişinin kendisi olduğunu fark eder. Peki, kuzenlerini toparlayabilecek midir? Şeref’e karşı bir mücadele başlatabilecek midir?

Adem ve Sezen’in evliliği çıkmaza girmişken, beklenmedik bir misafir çıkar gelir. Bu misafir, onları nasıl bir hikâyeye sürükleyecektir.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Her şey yanmış, kuzenlerin tüm umutlarını bağladığı mandıra kül olmuştur. Kamil şimdi ne yapacaktır? Tekrar toparlanabilecek midir, yoksa bu acımasız düşmana boyun mu eğecektir?

Şeref, kuzenlerin ve kasabalının Kamil’e yardım etmesini yediremez. Şeref hepsinin üzerine bela gibi çökerken, kuzenler ona karşı ne yapacaktır?

Kuzenler arasında artık sırlar bitecek, Kamil ile birlikte yeniden ayağa kalkma fırsatı doğacaktır. Kuzenler başarılı olabilecek midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 28. bölümü 13 Nisan Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.