Savaş Sanatı 3: Intikam filminin konusu ne? Savaş Sanatı 3: Intikam filminin oyuncuları kim?
Savaş Sanatı 3: Intikam (The Art Of War 3: Retribution) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Savaş Sanatı 3: Intikam filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Savaş Sanatı 3: Intikam filminin konusu ne? Savaş Sanatı 3: Intikam filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Savaş Sanatı 3: Intikam filminin yönetmen koltuğunda Gerry Lively oturuyor. Filmin senaristliğini Joe Halpin üstleniyor. Peki, Savaş Sanatı 3: Intikam filminin konusu ne? Savaş Sanatı 3: Intikam filminin oyuncuları kim?
SAVAŞ SANATI 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Uluslararası diplomasinin yeterli kalmadığı durumlarda sıradışı önlemler almak gerekebilir. “Savaş Sanatı” serisinin bu en yeni macerasında Ajan Neil Shaw, Kuzey Koreli teröristleri nükleer bir bombayı ele geçirmelerini önlemek için gizli bir göreve atanır. Ancak işler planlandığı gibi gitmeyince, Shaw güzel bir arabulucu kadını (Playboy mankeni Sung Hi Lee) kurtarmak için çapraz ateş arasında kalır ve cinayetle suçlanır. Şimdi her yerde arananan Shaw, gizemli bir kadın ve yeni partneriyle birlikte gerçeği açığa çıkarmak ve dövüş savaşları yeteneklerini kullanarak Koreli teröristleri durdurmak zorundadır.
SAVAŞ SANATI 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Leo Lee
Sung Hi Lee
David Basila
Cathy Shim
Toshi Toda
Charles Chun
Simon Rhee
Warren Derosa
Dollar Tan
John P. Gulino
David Frye
J. Anthony Pena
Steven Ho
Lovake Heyer
Anthony 'Treach' Criss
Delaney Barr
Bach Hoang
SAVAŞ SANATI 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Savaş Sanatı 3: Intikam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.7 olarak belirlendi.
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