Yayınlanma: 25.09.2024 - 17:46

Güncelleme: 25.09.2024 - 17:46

Savaş Sanatı 3: Intikam filminin yönetmen koltuğunda Gerry Lively oturuyor. Filmin senaristliğini Joe Halpin üstleniyor. Peki, Savaş Sanatı 3: Intikam filminin konusu ne? Savaş Sanatı 3: Intikam filminin oyuncuları kim?

SAVAŞ SANATI 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Uluslararası diplomasinin yeterli kalmadığı durumlarda sıradışı önlemler almak gerekebilir. “Savaş Sanatı” serisinin bu en yeni macerasında Ajan Neil Shaw, Kuzey Koreli teröristleri nükleer bir bombayı ele geçirmelerini önlemek için gizli bir göreve atanır. Ancak işler planlandığı gibi gitmeyince, Shaw güzel bir arabulucu kadını (Playboy mankeni Sung Hi Lee) kurtarmak için çapraz ateş arasında kalır ve cinayetle suçlanır. Şimdi her yerde arananan Shaw, gizemli bir kadın ve yeni partneriyle birlikte gerçeği açığa çıkarmak ve dövüş savaşları yeteneklerini kullanarak Koreli teröristleri durdurmak zorundadır.

SAVAŞ SANATI 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Leo Lee

Sung Hi Lee

David Basila

Cathy Shim

Toshi Toda

Charles Chun

Simon Rhee

Warren Derosa

Dollar Tan

John P. Gulino

David Frye

J. Anthony Pena

Steven Ho

Lovake Heyer

Anthony 'Treach' Criss

Delaney Barr

Bach Hoang

SAVAŞ SANATI 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Savaş Sanatı 3: Intikam filminin IMDb puanı 10 üzerinden 2.7 olarak belirlendi.