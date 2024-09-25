Ölümcül Dalış filminin konusu ne? Ölümcül Dalış filminin oyuncuları kim?
Ölümcül Dalış (The Dive) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Ölümcül Dalış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Ölümcül Dalış filminin konusu ne? Ölümcül Dalış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Ölümcül Dalış filminin yönetmen koltuğunda Maximilian Erlenwein oturuyor. Filmin senaristliğini Maximilian Erlenwein ve Joachim Hedén üstleniyor. Peki, Ölümcül Dalış filminin konusu ne? Ölümcül Dalış filminin oyuncuları kim?
ÖLÜMCÜL DALIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
İki kız kardeş, uzak ve güzel bir yerde dalışa gitmeye karar verirler. Kız kardeşlerden birine bir kaya çarpınca 28 metre derinlikte mahsur kalır. Tehlikeli derecede düşük oksijen seviyesi ve soğuk hava beraberinde kardeşinin hayatı için savaşmak kız kardeşine düşmüştür.
ÖLÜMCÜL DALIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sophie Lowe
Louisa Krause
David Scicluna
Stella Uhrig
Shire Richardson
ÖLÜMCÜL DALIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Ölümcül Dalış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.
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