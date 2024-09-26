Yayınlanma: 26.09.2024 - 09:59

Güncelleme: 26.09.2024 - 09:59

Murat Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu NOW dizisi Hudutsuz Sevda ikinci sezonuyla izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Hudutsuz Sevda yeni sezon ne zaman başlayacak? Hudutsuz Sevda dizisinini konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hudutsuz Sevda dizisi 26 Eylül Perşembe tarihinden itibaren izleyicisi ile buluşacak.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNDE KİMLER OYNUYOR?

Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş)

Zeynep (Miray Daner)

Asiye (Esra Dermancıoğlu)

Fikret Leto (Burak Sevinç)

Nedime (Asuman Dabak)

Rızvan Leto (Burak Sergen)