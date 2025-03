97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte Oscar kazananların tam listesi...

Yayınlanma: 03.03.2025 - 10:41

Güncelleme: 03.03.2025 - 10:41

97. Akademi Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien üstlenirken, açılış performansları Ariana Grande ve Cynthia Erivo tarafından gerçekleştirildi.

Gecenin en prestijli ödülü olan "En İyi Film" ödülünü "Anora" kazandı. Aynı filmle Sean Baker "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülürken, başrol oyuncusu Mikey Madison "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.

"The Brutalist" filmindeki performansıyla Adrien Brody "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.

"Emilia Pérez" filmindeki rolüyle Zoe Saldaña "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü alırken, Kieran Culkin "A Real Pain" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

"Conclave" filmi "En İyi Uyarlama Senaryo" ödülünü kazanırken, Letonya yapımı "Flow" "En İyi Animasyon" ödülünü aldı. Brezilya yapımı "I'm Still Here" ise "Yabancı Dilde En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

"Dune: Part Two" filmi "En İyi Ses" ve "En İyi Görsel Efekt" ödüllerini kazanırken, "Wicked" filmi "En İyi Prodüksiyon Tasarımı" ve "En İyi Kostüm Tasarımı" ödüllerini aldı. Kostüm tasarımcısı Paul Tazewell, bu ödülü kazanan ilk siyahi kişi olarak tarihe geçti.

Filistinlilerin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşadıklarını anlatan "No Other Land" adlı belgesel, "En İyi Belgesel" ödülünü kazandı. Yönetmenler Basel Adra ve Yuval Abraham, ödül konuşmalarında Filistinlilere yönelik "etnik temizliğin" durdurulması çağrısında bulundu.

Gecede ayrıca "El Mal" şarkısıyla "En İyi Özgün Şarkı" ödülü "Emilia Pérez" filmine verildi.

"In the Shadow of the Cypress" "En İyi Kısa Animasyon" ödülünü alırken, "I'm Not a Robot" "En İyi Kısa Film" ödülüne layık görüldü.

97. OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLAR TAM LİSTESİ

En İyi Film

Anora

En İyi Yönetmen

Sean Baker, Anora

En İyi Erkek Oyuncu

Adrien Brody, The Brutalist

En İyi Kadın Oyuncu

Mikey Madison, Anora

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kieran Culkin, A Real Pain

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Zoe Saldaña, Emilia Pérez

En İyi Özgün Senaryo

Anora

En İyi Uyarlama Senaryo

Conclave

En İyi Animasyon Filmi

Flow

En İyi Kısa Animasyon Filmi

In the Shadow of the Cypress

En İyi Uluslararası Film

I'm Still Here (Brezilya)

En İyi Belgesel

No Other Land

En İyi Kısa Belgesel

The Only Girl in the Orchestra

En İyi Özgün Müzik

The Brutalist

En İyi Özgün Şarkı

"El Mal" (Emilia Pérez)

En İyi Ses

Dune: Part Two

En İyi Yapım Tasarımı

Wicked

En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)

I'm Not a Robot

En İyi Görüntü Yönetimi

The Brutalist

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

The Substance

En İyi Kostüm Tasarımı

Wicked

En İyi Görsel Efekt

Dune: Part Two

En İyi Film Kurgusu