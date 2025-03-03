97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte Oscar kazananların tam listesi...
97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Gecenin büyük kazananı Anora olurken, Sean Baker "En İyi Yönetmen" ödülünü aldı. Adrien Brody ve Mikey Madison oyunculuk ödüllerine layık görülürken, Dune: Part Two görsel efektleriyle öne çıktı. İşte kazananların tam listesi!
97. Akademi Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu komedyen Conan O'Brien üstlenirken, açılış performansları Ariana Grande ve Cynthia Erivo tarafından gerçekleştirildi.
Gecenin en prestijli ödülü olan "En İyi Film" ödülünü "Anora" kazandı. Aynı filmle Sean Baker "En İyi Yönetmen" ödülüne layık görülürken, başrol oyuncusu Mikey Madison "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı.
"The Brutalist" filmindeki performansıyla Adrien Brody "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.
"Emilia Pérez" filmindeki rolüyle Zoe Saldaña "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü alırken, Kieran Culkin "A Real Pain" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
"Conclave" filmi "En İyi Uyarlama Senaryo" ödülünü kazanırken, Letonya yapımı "Flow" "En İyi Animasyon" ödülünü aldı. Brezilya yapımı "I'm Still Here" ise "Yabancı Dilde En İyi Film" ödülüne layık görüldü.
"Dune: Part Two" filmi "En İyi Ses" ve "En İyi Görsel Efekt" ödüllerini kazanırken, "Wicked" filmi "En İyi Prodüksiyon Tasarımı" ve "En İyi Kostüm Tasarımı" ödüllerini aldı. Kostüm tasarımcısı Paul Tazewell, bu ödülü kazanan ilk siyahi kişi olarak tarihe geçti.
Filistinlilerin İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşadıklarını anlatan "No Other Land" adlı belgesel, "En İyi Belgesel" ödülünü kazandı. Yönetmenler Basel Adra ve Yuval Abraham, ödül konuşmalarında Filistinlilere yönelik "etnik temizliğin" durdurulması çağrısında bulundu.
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Gecede ayrıca "El Mal" şarkısıyla "En İyi Özgün Şarkı" ödülü "Emilia Pérez" filmine verildi.
"In the Shadow of the Cypress" "En İyi Kısa Animasyon" ödülünü alırken, "I'm Not a Robot" "En İyi Kısa Film" ödülüne layık görüldü.
97. OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLAR TAM LİSTESİ
En İyi Film
- Anora
En İyi Yönetmen
- Sean Baker, Anora
En İyi Erkek Oyuncu
- Adrien Brody, The Brutalist
En İyi Kadın Oyuncu
- Mikey Madison, Anora
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Kieran Culkin, A Real Pain
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Zoe Saldaña, Emilia Pérez
En İyi Özgün Senaryo
- Anora
En İyi Uyarlama Senaryo
- Conclave
En İyi Animasyon Filmi
- Flow
En İyi Kısa Animasyon Filmi
- In the Shadow of the Cypress
En İyi Uluslararası Film
- I'm Still Here (Brezilya)
En İyi Belgesel
- No Other Land
En İyi Kısa Belgesel
- The Only Girl in the Orchestra
En İyi Özgün Müzik
- The Brutalist
En İyi Özgün Şarkı
- "El Mal" (Emilia Pérez)
En İyi Ses
- Dune: Part Two
En İyi Yapım Tasarımı
- Wicked
En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)
- I'm Not a Robot
En İyi Görüntü Yönetimi
- The Brutalist
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
- The Substance
En İyi Kostüm Tasarımı
- Wicked
En İyi Görsel Efekt
- Dune: Part Two
En İyi Film Kurgusu
- Anora
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