2025 Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi olan Mikey Madison'un hayatı merak ediliyor. Peki, Mikey Madison kimdir? Oscar'ın En İyi Kadın Oyuncusu olan Mikey Madison kaç yaşında, nereli?

MİKEY MADİSON KİMDİR?

Mikey Madison, 25 Mart 1999 yılında Amerikalı'da dünyaya geldi. Kariyerine 2016-2022 yılları arasında FX komedi dizisi Better Things'te asık suratlı genç Max Fox'u canlandırarak başladı.

O zamandan beri Quentin Tarantino'nun Bir Zamanlar Hollywood'da (2019) filminde Manson Ailesi takipçisi Susan “Sadie” Atkins'i canlandırdı.

“Amber Freeman, ‘’Çığlık‘’ (2022) filminde ve Sean Baker‘ın ‘’Anora’’ (2024) filminde başrolde yer aldı.”

MİKEY MADİSON ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Mikey Madison Filmleri:

"Liza, Liza, Skies Are Grey" (2017) – Liza

"Once Upon a Time in Hollywood" (2019) – Sadie (Susan Atkins)

"Scream" (2022) – Amber Freeman

"Scream VI" (2023) – (Arşiv görüntüleri)

"Nostalgia" (2024)

Mikey Madison Dizileri

"Better Things" (2016-2022) – Max Fox (Ana karakterlerden biri)

"The Addams Family" (2019) – (Seslendirme: Cindrella)