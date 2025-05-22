Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki "Çift Kişilik Oda" dizisinin hangi diziden uyarlandığı ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Çift Kişilik Oda hangi diziden uyarlandı? Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel’de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ HANGİ DİZİDEN UYARLANDI?

Çift Kişilik Oda dizisi Güney Kore yapımı King The Land dizisinden uyarlandı.

KING THE LAND DİZİSİNİN KONUSU NE?

King the Land, lüks bir otel holdingi olan The King Group'un mirasçısı olan ve miras savaşına atılan Goo Won (Lee Jun-ho) ve Goo Won ile tanışana kadar yüzünde her zaman bir gülümseme olan bir otelci olan Cheon Sa-rang'ın (Im Yoon-ah) hikâyesini anlatıyor.