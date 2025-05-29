Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki "Çift Kişilik Oda" dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Çift Kişilik Oda yeni bölüm ne zaman? Çift Kişilik Oda dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel’de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Kral dairesindeki beklenmedik karşılaşması sonrası Kaan ve Nilüfer kavga eder. Nilüfer Kaan’la çalışmak istemediğini söylediğinde Sevil onu hapse attırmakla tehdit eder. Nilüfer, zorla kral dairesinin uşağı olarak Kaan'ın hayatına girer. Nilüfer, Kaan'ın emirleri ve Sevil'in tehditleri arasında kalır. Bir yandan Kaan'ın sert tavırlarına rağmen ona karşı beklenmedik bir çekim hisseder.

Bu durum, Nilüfer'i tehlikeli bir oyunun parçası yapar.

ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Çift Kişilik Oda dizisinin 2. bölümü 29 Mayıs'ta ekranlara gelecek.