Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:31

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:31

Çıkmaz filminin yönetmen koltuğunda Jared Cohn oturuyor. Senaristliğini Cam Cannon ve Jared Cohn üstleniyor. Peki, Çıkmaz filminin konusu ne? Çıkmaz filminin oyuncuları kim?

ÇIKMAZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Deadlock, intikam görevinde bir paralı asker ekibine liderlik eden, aranan bir suçlu olan Ron Whitlock'un hikayesini konu ediyor. Hükümetin onlara karşı çalıştığına ikna olan acımasız grup, vahşice bir enerji santraline el koyar ve herkesi rehin alır. Yakındaki bir kasaba, büyük bir sel ve yıkımın eşiğindeyken, çok geç olmadan binlerce masum hayatı kurtarmak, emekli bir seçkin ordu korucusu Mack Karr'a bağlıdır.

ÇIKMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Patrick Muldoon

Matthew Marsden

Jared Bankens

Ava Paloma

Kelly Lynn Reiter

ÇIKMAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çıkmaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlendi.