Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:26

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:26

Kuzenler Firarda filminin yönetmen koltuğunda Kamil Cetin oturuyor. Senaristliğini Nilufer Yenidogan üstleniyor. Peki, Kuzenler Firarda filminin konusu ne? Kuzenler Firarda filminin oyuncuları kim?

KUZENLER FİRARDA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir Ege kasabasında yaşayan iki teyze kızı Fatma ve Ayşe, taşranın yoksunluğundan bıkıp İzmir’e doğru macera dolu bir yolculuğa çıkarlar. Kapana kısılmış, evden tarlaya, tarladan çarşıya geçen sıkıcı yaşamlarından kurtulmalarının tek yolu evlilik gibi gözükse de aşktan yana pek de şansları yaver gitmez. Kızların tek evlilik potansiyeli; namı diğer “su katılmamış salak ve avanak ikilisi” Kamil ve Çetin’dir. Kızlar kısmetlerini reddedip, hayatlarına isyan ederler. Bir şekilde bu köyden çıkıp, dış dünyayı görmeleri lazımdır. Sonunda bunu yapmak için ellerine bir fırsat geçer; arkadaşlarının İzmir”deki düğününe davet edilirler. Kuzenlerin sosyal medya paylaşımları yüzünden kasaba halkı yolculuktan haberdar olur. Kamil ve Çetin kızların peşine düşerler, sevdiceklerini kurtlara kuşlara yem etmeye niyetleri yoktur. Ve hızlı, tempolu, eğlence dolu bir yol hikayesi başlar.

KUZENLER FİRARDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Gonca Vuslateri

Tarık Papuççuoğlu

Sinan Bengier

Asuman Dabak

Hacı Ali Konuk

Kubilay Penbeklioğlu

Bala Atabek

Gizem Tan

Levent Çimen

Barış Kıralioğlu

KUZENLER FİRARDA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Kuzenler Firarda filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.4 olarak belirlendi.