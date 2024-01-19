Çıldırış filminin konusu ne? Çıldırış filminin oyuncuları kim?
Çıldırış (The Jacket) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çıldırış filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Çıldırış filminin konusu ne? Çıldırış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Çıldırış filminin yönetmen koltuğunda John Maybury oturuyor. Filmin senaristliğini Tom Bleecker ve Marc Rocco üstleniyor. Peki, Çıldırış filminin konusu ne? Çıldırış filminin oyuncuları kim?
ÇILDIRIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?
Jack Starks, Körfez Savaşı sırasından başından ağır yaralanmasına rağmen hayatta kalabilmiş eski bir askerdir. İyileşmesine rağmen sürekli hafıza problemleri yaşayan Jack, hiç akrabası da olmadığı için bu krizleri daha da ağır geçirmektedir. Son çare olarak doğduğu kasabaya, Vermont’a geri dönmeye karar verir. Otostopla yoluna devam eden Jack, arabası bozulmuş sarhoş bir kadına yardım eder. Kadının 8 yaşında bir kızı vardır. Kanada sınırını geçmek üzere yol alan bir adam tarafından arabaya alınırlar ve biraz ileride polis kontrolü ile karşılarşırlar. Jack’in gelgitlerle dolu hafızasındaki son görüntüler bunlardır. Kendine geldiğinde bir akıl hastanesine hapsedildiğini fark eden genç adam, bir polis memurunu öldürmekle suçlanmaktadır. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamayan Jack, kendisine deneysel ilaçlar verip işi daha da çıkılmaz hale getiren Dr. Becker’ın hastasıdır. Düşle gerçek arasında gidip gelen adam, Jackie adında bir kızla tanıştığını hatta bir geceyi onun evinde geçirdiğini hatırlar. Kurtuluşu bu genç kadının ellerinde midir, yoksa düşlerindeki gibi dört gün sonra ölecek midir?
ÇILDIRIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Keira Knightley
Daniel Craig
Adrien Brody
Richard Durden
Kris Kristofferson
Jennifer Jason Leigh
Steven Mackintosh
Brad Renfro
Kelly Lynch
Colin Stinton
Jason Lewis
Tara Summers
Jonah Lotan
Garrick Hagon
Kerry Shale
Tristan Gemmill
Richard Dillane
Angel Coulby
ÇILDIRIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çıldırış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.
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