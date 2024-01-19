Yayınlanma: 19.01.2024 - 20:02

Güncelleme: 19.01.2024 - 20:02

Çıldırış filminin yönetmen koltuğunda John Maybury oturuyor. Filmin senaristliğini Tom Bleecker ve Marc Rocco üstleniyor. Peki, Çıldırış filminin konusu ne? Çıldırış filminin oyuncuları kim?

ÇILDIRIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Jack Starks, Körfez Savaşı sırasından başından ağır yaralanmasına rağmen hayatta kalabilmiş eski bir askerdir. İyileşmesine rağmen sürekli hafıza problemleri yaşayan Jack, hiç akrabası da olmadığı için bu krizleri daha da ağır geçirmektedir. Son çare olarak doğduğu kasabaya, Vermont’a geri dönmeye karar verir. Otostopla yoluna devam eden Jack, arabası bozulmuş sarhoş bir kadına yardım eder. Kadının 8 yaşında bir kızı vardır. Kanada sınırını geçmek üzere yol alan bir adam tarafından arabaya alınırlar ve biraz ileride polis kontrolü ile karşılarşırlar. Jack’in gelgitlerle dolu hafızasındaki son görüntüler bunlardır. Kendine geldiğinde bir akıl hastanesine hapsedildiğini fark eden genç adam, bir polis memurunu öldürmekle suçlanmaktadır. Olayla ilgili hiçbir şey hatırlamayan Jack, kendisine deneysel ilaçlar verip işi daha da çıkılmaz hale getiren Dr. Becker’ın hastasıdır. Düşle gerçek arasında gidip gelen adam, Jackie adında bir kızla tanıştığını hatta bir geceyi onun evinde geçirdiğini hatırlar. Kurtuluşu bu genç kadının ellerinde midir, yoksa düşlerindeki gibi dört gün sonra ölecek midir?

ÇILDIRIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Keira Knightley

Daniel Craig

Adrien Brody

Richard Durden

Kris Kristofferson

Jennifer Jason Leigh

Steven Mackintosh

Brad Renfro

Kelly Lynch

Colin Stinton

Jason Lewis

Tara Summers

Jonah Lotan

Garrick Hagon

Kerry Shale

Tristan Gemmill

Richard Dillane

Angel Coulby

ÇILDIRIŞ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çıldırış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.