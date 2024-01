'The Batman: Part Two' filminin yapımına ağustos 2024'te başlanacak!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 18:45

Güncelleme: 19.01.2024 - 18:45

Matt Reeves'in yönettiği ve Robert Pattinson'ın başrolde yer aldığı "The Batman" filminin devamı olan "The Batman: Part Two" için yapıma ağustos 2024'te başlanacak. Ortaya çıkan bu bilgi, DC başkanı James Gunn tarafından daha önce senaryo hakkında herhangi bir bilginin olmadığı açıklamasını izliyor. Şubat ayında belirlenen senaryo teslim tarihinden sonra oyuncu seçimleri yapılacak. Filmin vizyon tarihi hala 3 Ekim 2025 olarak belirlenmiş durumda, ancak değişiklik olabilir.

Devam filmi için Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Colin Farrell ve Barry Keoghan'ın geri dönmesi bekleniyor. Ayrıca, Dick Grayson karakteri, yani Robin'in, bu sefer filme katılacağına dair çeşitli söylentiler bulunuyor ancak henüz resmi olarak doğrulanmış bir bilgi yok.

2022 yapımı "The Batman" iddialı bir şekilde sahnelemiş ve yaklaşık üç saat süren bir film olarak büyük beğeni toplamıştı. ABD'de 369,3 milyon dolar, diğer bölgelerde 401,6 milyon dolar olmak üzere dünya genelinde toplamda 770,9 milyon dolarlık bir hasılat elde etti.