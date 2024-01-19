Romantik bir film gecesi mi planlıyorsunuz? İşte sevgilinizle izleyebileceğiniz 10 romantik film önerisi...

Yayınlanma: 19.01.2024 - 12:09

Güncelleme: 19.01.2024 - 12:09

Sevgilinizle yapacağınız film keyfinin yerini hiçbir şey tutmaz. Romantizm ve aşk üzerine kurulu olan filmler sevgili ile birlikte izlendiğinde apayrı bir anlam kazanıyor. Birlikte film izlemeye karar verdiniz. Ama ne izleyeceğinizi bilmiyorsanız eğer yazımızı okumaya devam edin. Aşkı ve tutkuyu her sahnesinde buram buram hissedeceğiniz filmleri sizler için bu yazıda listeledik. Peki sevgili ile izlenebilecek filmler nelerdir? İşte sevgilinizle izleyebileceğiniz 10 romantik film önerisi...

1. AŞIKLAR ŞEHRİ (LA LA LAND)-2016

IMDb: 8.0

Sebastian ve Mia, sevdikleri şeyi yapmak için ortak arzuları ile bir araya gelirler ancak başarı arttıkça, aşk ilişkilerinin zarar gördüğünü fark ederler. Ve bir gün gerçekleştirmek için çok çalıştıkları hayalleri, onları ayırmakla tehdit eder.

2. AŞK ve GURUR (PRIDE and PREJUDICE)-2005

IMDb:7.8

Jane Austen'in sevilen romanından uyarlanan filmde, Elizabeth Bennet, annesi, babası ve kız kardeşleriyle birlikte İngiliz kırsalında yaşamaktadır. Ailenin en büyüğü olduğu için ebeveynleri evlenmesi için üstünde baskı kurar. Açık sözlü Elizabeth, yakışıklı ve üst sınıftan biri olan Bay Darcy ile tanıştığında içinde kelebekler uçar. İkisi arasında bariz bir kimya olmasına rağmen, Darcy'nin aykırı doğası yeni başlayan ilişkiyi tehdit edecektir.

3. FAKAT MÜZEYYEN BU DERİN BİR TUTKU-2014

IMDb:6.6

İlk kitabını yazmaya çalışan 'yazar' Arif, zamanının önemli bir kısmını kitabı üzerine kafa yorarak geçirir. Ona göre hayat başta kadınlar ve ilişkiler olmak üzere pek çok çözümsüz soruyu içermektedir. İlişkiler konusunda bir türlü dikişi tutturamayan Arif her daim kafasını kurcalayan bu soruların peşindedir. Fakat beklemediği bir anda Müzeyyen'in ortaya çıkmasıyla, o güne dek bildiği ya da öğrenmeye çalıştığı her şey bir anda ters yüz olur. Zira Müzeyyen'in cazibesine kapılmamak elinde değildir ve kendini bu ilişkinin akışına bırakır.

4. İLK AŞK (FLIPPED)-2010

IMDb:7.7

İnsanın içini ferahlatan, şirin, ilk aşkı yeniden tattıran gerçek bir film. Aşkın yaşı yoktur, her ne kadar çoğu kez o masum duygularımızı karşımızdakine açamsak da onu sevdiğimizi söyleyemesek de içimizdeki bu duyguya karşı koyamayız. Flipped’de bu masum duyguyu sıcacık bir şekilde, iki farklı bakıç açısından anlatan bir film.

5. BATI YAKASI'NIN HİKAYESİ (WEST SIDE STORY)-2021

IMDb:7.8

İlk görüşte aşk.. West Side Story, genç Tony'nin, Maria'yı bir lise dansında görür görmez aşık olmasını konu ediniyor. Ancak onların aşklarının ateşi, iki rakip çete arasındaki savaşı körükleyecektir...

6. AŞK (HER)-2013

IMDb: 8.0

Evliliğinin sona ermesinden sonra kalbi kırılan Theodore, 'sezgisel' ve 'benzersiz' bir varlığa dönüştüğü iddia edilen yeni bir işletim sistemi tarafından resmen büyülenir. Karşı taraftaki sesin arkasında hassas ve eğlenceli bir kişiliği olan 'Samantha' ile vardır. Başlangıçta arkadaş olmalarına rağmen, ilişkileri bir süre sonra aşka evrilir.

7. GÜN DOĞMADAN (BEFORE SUNRISE)-1995

IMDb: 8.1

Merkezinde aşkın yer aldığı, romantizm odaklı bir film olan Gün Doğmadan, özellikle de seyahat etmeyi seven çiftlerin bayılacağı türden filmlere örnek gösterilebilir.Tren yolculuklarının macera dolu ve sürükleyici ambiyansını temasına taşıyan fimde, Avrupa yolculuğuna çıktıkları trende tanışan Jesse ve Celine ikilisinin kısa ama tutku dolu aşkını konu edinen aşkına tanık olabilirsiniz. Gün Doğmadan, koltuğunuza gömülüp izlerken vaktin nasıl geçtiğini anlamakta güçlük çekeceğiniz bir film.

8. GÖL EVİ (THE LAKE HOUSE)- 2006

IMDb: 6.8

Doktor Kate Forster bulunduğu şehirden, hasta yoğunluğunun daha fazla olduğu Chicago’da bir hastanede çalışmak üzere taşınacaktır; bu aşamada ona en çok üzüntü veren göl kıyısındaki evinden ayrılmaktır. Kate, evinden ayrılmadan önce evin bir sonraki sakini Alex için bir not bırakır ve birlikte farklı zamanlardan yazışmaya başlarlar. İki ayrı yılda yaşayan aşıklar arasında geçen bu ilişki sizi ekran başına kilitleyecek.

9. YERYÜZÜNDEKİ SON AŞK (PERFECT SENSE)-2011

IMDb:7.1

Bir daha göremeyeceğini, koku alamayacağını, en sevdiğin yiyeceğin tadını hissedemeyeceğini bu duyunu kaybetmeden önce bilsen bu sana ne hissettirirdi? Nasıl tepkiler verirdin? Ya da sevgilin? İnsanlığın duygularını yok eden bir çeşit salgın hastalığın Susan ve Michael’in ilişkilerine sirayet etmesi konu edinilmiş.

10. BAŞKA DİLDE AŞK-2009

IMDb:7.4

nur, arkadaşının doğum günü partisinde Zeynep ile tanışır. Zeynep, parti boyunca hiç konuşmadıkları Onur’un işitme engelli olduğunu öğrenir. Çağrı merkezinde çalışıp, gün içerisinde devamlı insanlara bir şeyler anlatan Zeynep ile onu asla duyamayacak olan Onur arasındaki farklı iletişim herkesi şaşırtır.