Yaşamak filminin konusu ne? Yaşamak filminin oyuncuları kim?
Yaşamak filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yaşamak filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Yaşamak filminin konusu ne? Yaşamak filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Yaşamak filminin yönetmen koltuğunda Oliver Hermanus oturuyor. Filmin senaristliğini Akira Kurosawa ve Kazuo Ishiguro üstleniyor. Peki, Yaşamak filminin konusu ne? Yaşamak filminin oyuncuları kim?
YAŞAMAK FİLMİNİN KONUSU NE?
Living, Oliver Hermanus tarafından yönetilen bir İngiliz drama filmidir. 1952 Londra'sında geçen hikaye, ölümcül bir hastalıkla mücadele eden bir bürokratın hayatını anlatmaktadır. Film, 1952 yapımı "İkiru" isimli Japon filminin, İkiru ise 1886'da Tolstoy'un yazdığı "İvan İlyiç'in Ölümü" isimli kitabın adaptasyonudur.
YAŞAMAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Alex Sharp
Bill Nighy
Aimee Lou Wood
Oliver Chris
Adrian Rawlins
Tom Burke
Ffion Jolly
Daniel Eghan
Richard Cunningham
Oliver Smiles
Jamie Wilkes
Holly-Jean Williamson
Hubert Burton
Michael Cochrane
Anant Varman
YAŞAMAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Yaşamak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.
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