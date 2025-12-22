Çılgın İkili 3 filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Barrie ve George Gallo üstleniyor. Peki, Çılgın İkili 3 filmi konusu ne? Çılgın İkili 3 filmi oyuncuları kim?
Çılgın İkili 3 FİLMİNİN KONUSU NE?
Marcus Brunett ve Mike Lowry, uyuşturucu olaylarına bakan Miami’li polislerdir. Polisin sorumluluğunda bulunan 1oo milyon dolarlık uyuşturucu çalınınca aksiyon başlar. Malı geri almak için sadece ve sadece 72 saatleri vardır. Bu arada bir cinayet tanığını koruma görevini de yerine getirmeye çalışırlar...
Çılgın İkili 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Will Smith - Dedektif Mike Lowrey
Martin Lawrence - Dedektif Marcus Burnett
Paola Núñez - AMMO lideri Rita Secada
Vanessa Hudgens - AMMO üyesi Kelly
Alexander Ludwig - AMMO üyesi Dorn
Charles Melton - AMMO üyesi Rafe
Kate del Castillo - Isabel Aretas
Jacob Scipio - Armando Armas
Çılgın İkili 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Çılgın İkili 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.