Çılgın İkili 3 filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Filmin senaristliğini Michael Barrie ve George Gallo üstleniyor. Peki, Çılgın İkili 3 filmi konusu ne? Çılgın İkili 3 filmi oyuncuları kim?

Çılgın İkili 3 FİLMİNİN KONUSU NE?

Marcus Brunett ve Mike Lowry, uyuşturucu olaylarına bakan Miami’li polislerdir. Polisin sorumluluğunda bulunan 1oo milyon dolarlık uyuşturucu çalınınca aksiyon başlar. Malı geri almak için sadece ve sadece 72 saatleri vardır. Bu arada bir cinayet tanığını koruma görevini de yerine getirmeye çalışırlar...

Çılgın İkili 3 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Will Smith - Dedektif Mike Lowrey

Martin Lawrence - Dedektif Marcus Burnett

Paola Núñez - AMMO lideri Rita Secada

Vanessa Hudgens - AMMO üyesi Kelly

Alexander Ludwig - AMMO üyesi Dorn

Charles Melton - AMMO üyesi Rafe

Kate del Castillo - Isabel Aretas

Jacob Scipio - Armando Armas

Çılgın İkili 3 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çılgın İkili 3 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.