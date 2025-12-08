Çılgın Marslılar filminin yönetmen koltuğunda Tim Burton oturuyor. Filmin senaristliğini Jonathan Gems üstleniyor. Peki, Çılgın Marslılar filminin konusu ne? Çılgın Marslılar filminin oyuncuları kim?

ÇILGIN MARSLILAR FİLMİNİN KONUSU NE?

ABD'nin Nevada çölüne Mars gezegeninden gelen bir uzay gemisi iner. Bu Dünyalılar tarafından heyecanla ve merakla karşılanır. Uzay gemisinin kapısı açılır ve dost olarak geldiklerini söyleyen Marslılar yüksek teknolojili silahlarıyla önlerine gelen herkesi öldürmeye başlarlar. Marslılar Washington, DC'den başlayarak ve hızla tüm dünyaya yayılmak üzere, sürüler halinde Dünya'yı istila etmeye başlarlar. Artık Dünya'yı ele geçirme planlarının ortaya çıkmasıyla yaşam savaşı başlar.

ÇILGIN MARSLILAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jack Nicholson (Başkan James Dale/Art Land)

Glenn Close (First Lady Marsha Dale)

Annette Bening (Barbara Land)

Pierce Brosnan (Profesör Donald Kessler)

Danny DeVito (Rude Gambler)

Martin Short (Basın Danışmanı Jerry Ross)

Sarah Jessica Parker (Nathalie Lake)

Michael J. Fox (Jason Stone)

Rod Steiger (General Decker)

Jack Black (Billy Glenn Norris)

Natalie Portman (Taffy Dale)

ÇILGIN MARSLILAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çılgın Marslılar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.