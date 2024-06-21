Yayınlanma: 21.06.2024 - 17:52

Güncelleme: 21.06.2024 - 17:57

Çırak filminin yönetmen koltuğunda Martin Campbell oturuyor. Filmin senaristliğini Richard Wenk üstleniyor. Peki, Çırak filminin konusu ne? Çırak filminin oyuncuları kim?

ÇIRAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Anna, dünyanın en yetenekli kiralık katilidir. Efsanevi suikastçı Moody tarafından çocukken kurtarılmış ve görmüştür . Ama ona baba gibi davranan ve ona güven ve hayatta kalma hakkında bilmesi gereken her şeyi öğreten Moody acımasızca öldürüldüğünde, Anna intikam almaya yemin eder. Bunun için en büyük rakibi olan Rembrandt ittifak kurmak ve katili bulmak için Vietnam'a dönmek zorundadır.

ÇIRAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Samuel L. Jackson

Michael Keaton

Maggie Q

Patrick Malahide

Robert Patrick

Ori Pfeffer

Ekaterina Baker

Lili Rich

Madalina Anea

Jack Derges

Taj Atwal

ÇIRAK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çırak filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olrak belirlendi.