Çirkin dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Peki, Çirkin dizisi ne zaman başlayacak? Çirkin dizisi oyuncuları ve konusu

ÇİRKİN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Star’ın yeni dizisi Çirkin’in yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak'ın yer aldığı dizi, 29 Mart Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

ÇİRKİN DİZİSİ KONUSU

Bütün Türkiye’nin tanıdığı Meryem Tunalı’nın kayboluşuyla başlayan hikaye, bir mahalleden yükselen büyük bir dönüşümün izini sürüyor. Küçük yaşta ailesini kaybeden ve kaderin sert yüzüyle tanışan Meryem’in, kalbinde büyüttüğü tek bir aşk vardır: Kadir.

Yıllar sonra güç, para ve ihtirasla şekillenen Kadir’in dünyasıyla, saf duygularla hayata tutunan Meryem’in yolları yeniden kesişir. Ancak bu karşılaşma, bir aşk hikayesinden çok daha fazlasını beraberinde getirir: Sırlar, hesaplaşmalar ve geri dönüşü olmayan kararlar...

ÇİRKİN DİZİSİ OYUNCULARI

Çirkin’in oyuncu kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.