Çirkin ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin ve Merve Çolak üstlendiği Çirkin dizisinin ilk bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Çirkin dizisinin ilk bölümü ne zaman yayımlanacak? Çirkin dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ÇİRKİN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bütün Türkiye’nin tanıdığı Meryem Tunalı’nın kayboluşuyla başlayan hikaye, bir mahalleden yükselen büyük bir dönüşümün izini sürüyor. Küçük yaşta ailesini kaybeden ve kaderin sert yüzüyle tanışan Meryem’in, kalbinde büyüttüğü tek bir aşk vardır: Kadir.

Yıllar sonra güç, para ve ihtirasla şekillenen Kadir’in dünyasıyla, saf duygularla hayata tutunan Meryem’in yolları yeniden kesişir. Ancak bu karşılaşma, bir aşk hikayesinden çok daha fazlasını beraberinde getirir: Sırlar, hesaplaşmalar ve geri dönüşü olmayan kararlar...

Çirkin DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Çirkin dizisinin oyuncu kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor yer alıyor.

ÇİRKİN DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Çirkin dizisinin ilk bölüm 29 Mart Pazar akşamı Star TV ekranlarında yayımlanacak.