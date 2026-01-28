Çizmeli Kedi: Son Dilek filminin yönetmen koltuğunda Januel Mercado ve Joel Crawford oturuyor. Filmin senaristliğini Paul Fisher ve Tommy Swerdlow üstleniyor. Peki, Çizmeli Kedi: Son Dilek filminin konusu ne? Çizmeli Kedi: Son Dilek filminin oyuncuları kim?

ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK FİLMİNİN KONUSU NE?

Cesur kanun kaçağı Çizmeli Kedi, tehlike tutkusunun ve güvenliği ihmal etmesinin zarar verdiğini keşfediyor. Çizmeli Kedi, hesabını şaşırsa da dokuz canından sekizini kullanmıştır. O canlarını geri almak için bugüne kadarki en büyük macerasına çıkıyor. Akademi ödülü adayı Antonio Banderas, kötülüğüyle nam salmış, efsanevi Dilek Yıldızı’nı bulmak için Kara Orman’a doğru destansı bir maceraya çıkan Çizmeli Kedi’yi yeniden seslendiriyor. Ancak sadece tek bir canı kalan Çizmeli Kedi’nin boyun eğmesi, eski ortağı ve düşmanı olan çekici Yumuşak Pati Kitty’den yardım istemesi gerekecektir.

ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Antonio Banderas - Çizmeli Kedi

Salma Hayek - Kitty Softpaws

Harvey Guillén - Perro

John Mulaney - "Big" Jack Horner

Florence Pugh - Goldilocks

Wagner Moura - Big Bad Wolf

Olivia Colman - Anne Ayı

Ray Winstone - Baba Ayı

Samson Kayo - Bebek Ayı

ÇİZMELİ KEDİ: SON DİLEK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Çizmeli Kedi: Son Dilek filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.8 olarak belirlendi.