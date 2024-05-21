Yayınlanma: 21.05.2024 - 11:02

Güncelleme: 21.05.2024 - 11:02

2015 yılında yayın haklarının sona ermesi nedeniyle Türkiye'den çekilen CNBC, yakında yeniden yayına başlamayı planlıyor. Merkezi İstanbul'da olacak CNBC Türkiye, finans, ekonomi ve çeşitli konuları kapsayan günlük en az 10 saatlik canlı yayın yapacağı konuşuluyor. Peki, CNBC- e yayına ne zaman başlayacak? CNBC- e tekrar açıldı mı?

CNBC- e YAYINA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlbak Holding'in liderliğinde, Türkiye'nin önde gelen ekonomi ve dizi kanalı CNBC-e'nin yeniden yayın hayatına başlaması büyük bir heyecanla bekleniyor. Kanalın teknik hazırlıkları sürerken, yeni personel alımları ve planlamalar da hızlı bir şekilde devam ediyor.

CNBC-e NEDEN KAPANDI?

CNBC-e, 2015 yılında yayın hayatına son verdi. Bu kararın arkasında ekonomik sebeplerin yanı sıra medya sektöründeki stratejik değişiklikler de bulunuyordu. CNBC-e, finans ve ekonomi programlarının yanında popüler yabancı dizilere de yer veriyordu. Kanalın kapanmasının ardından yerine, daha çok yaşam tarzı ve eğlence içerikleri sunan TLC Türkiye geçti ve CNBC-e'nin izleyici kitlesine hitap etmeye çalıştı.