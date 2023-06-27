Çocukluk Çağımın Gökyüzü filmi konusu nedir? Çocukluk Çağımın Gökyüzü filmi oyuncuları kimler?
Çocukluk Çağımın Gökyüzü filmi Kanal D ekranlarında izleyiciler karşısına çıkıcak. Filmseverler, Çocukluk Çağımın Gökyüzü filminin konusunu, nerede çekildiğini ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Çocukluk Çağımın Gökyüzü filmi konusu nedir? Çocukluk Çağımın Gökyüzü filmi oyuncuları kimler?
Çocukluk Çağımın Gökyüzü filminin yönetmenliği Rüstem Abdrashevve üstlenirken, filmin senaristliği Shakhimardan Kusainov ve Rüstem Abdrashev üstlendi. Peki, Çocukluk Çağımın Gökyüzü filmi konusu nedir? Çocukluk Çağımın Gökyüzü filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
ÇOCUKLUK ÇAĞIMIN GÖKYÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Filmin başında ve sonunda Nazarbayev’in bizzat kendisi başkanlık uçağında çocukluğunu düşünür ve filme konu olan anılarını yazarken gösterilir. Başkan, köyünün üzerinden uçarken dağ görüntülerinin ardından Sultan adlı küçük çocuğun hikâyesine geçilir. Dağlarda çobanlık yaparak büyüyen çocuğun göçebe bir yaşam süren ailesi yerleşik yaşama geçerek Shamalgan köyüne yerleşir. II. Dünya Savaşı ve Stalin dönemi sıkıntılarına rağmen Sultan at sırtında mutlu bir çocukluk geçirir.
ÇOCUKLUK ÇAĞIMIN GÖKYÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Yerzhan Zharylkasynov - Baba (genç)
Nurzhuman Ikhtymbaev - Baba (yaşlı)
Almagul Alisheva - Anne (genç)
Natalya Arinbasarova - Anne (yaşlı)
Elzhas Alpiev - Hemşire
Abilmansur Serikov - Hemşirelik öğrencisi
Nurlan Alimzhanov - Hemşire
Bibigul Tulegenova - Büyükanne
Daulet Abdygaparov - Mambetbay
Nursultan Nazarbayev - Cameo
ÇOCUKLUK ÇAĞIMIN GÖKYÜZÜ FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Çocukluk Çağımın Gökyüzü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.
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