Yayınlanma: 27.06.2023 - 13:15

Güncelleme: 27.06.2023 - 13:15

Çocukluk Çağımın Gökyüzü filminin yönetmenliği Rüstem Abdrashevve üstlenirken, filmin senaristliği Shakhimardan Kusainov ve Rüstem Abdrashev üstlendi. Peki, Çocukluk Çağımın Gökyüzü filmi konusu nedir? Çocukluk Çağımın Gökyüzü filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

ÇOCUKLUK ÇAĞIMIN GÖKYÜZÜ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmin başında ve sonunda Nazarbayev’in bizzat kendisi başkanlık uçağında çocukluğunu düşünür ve filme konu olan anılarını yazarken gösterilir. Başkan, köyünün üzerinden uçarken dağ görüntülerinin ardından Sultan adlı küçük çocuğun hikâyesine geçilir. Dağlarda çobanlık yaparak büyüyen çocuğun göçebe bir yaşam süren ailesi yerleşik yaşama geçerek Shamalgan köyüne yerleşir. II. Dünya Savaşı ve Stalin dönemi sıkıntılarına rağmen Sultan at sırtında mutlu bir çocukluk geçirir.

ÇOCUKLUK ÇAĞIMIN GÖKYÜZÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yerzhan Zharylkasynov - Baba (genç)

Nurzhuman Ikhtymbaev - Baba (yaşlı)

Almagul Alisheva - Anne (genç)

Natalya Arinbasarova - Anne (yaşlı)

Elzhas Alpiev - Hemşire

Abilmansur Serikov - Hemşirelik öğrencisi

Nurlan Alimzhanov - Hemşire

Bibigul Tulegenova - Büyükanne

Daulet Abdygaparov - Mambetbay

Nursultan Nazarbayev - Cameo

ÇOCUKLUK ÇAĞIMIN GÖKYÜZÜ FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Çocukluk Çağımın Gökyüzü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.