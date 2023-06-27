Yayınlanma: 27.06.2023 - 13:08

Güncelleme: 27.06.2023 - 13:08

Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi, 18 Mayıs 2012 tarihinde vizyona giren Sağ Salim'in devam filmidir. Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin yönetmenliği ve senaristliği Ersoy Güler üstlendi. Peki, Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi konusu nedir? Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi oyuncuları kimler? Sağ Salim 2: Sil Baştan filmi nerede çekildi?

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Recai, Salim ve Nihal'i bırakıp kaçmıştır. Tek başlarına kalan Salim ile Nihal yurt dışına kaçacaklardır. Bunun için Pala lakaplı bir adamın yerine giderler, ancak Salim yanlışlıkla Palayı öldürür ve onun arabasına atlayarak kaçarlar. Yolda, arabanın içinde kaçak Siyahiler olduğunu fark ettiklerinde işler karışır. Üstelik Nihal'in annesinin kaçırılması ve ölümler ile yine başları beladan kurtulmayacaktır.

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin çekimleri Kastamonu'nun Cide ilçesinde gerçekleştirildi.

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Burçin Bildik - Salim

Ezgi Asaroğlu - Nihal

Hüseyin Avni Danyal - Muhtar

Nazlı Tosunoğlu - Sütlü Nuriye (Kara Fatma)

Murat Akkoyunlu - Gıcır Hasan

Metin Yıldız - Mahir

Erkan Bektaş - Sacit

Yakup Yavru - Halit (Ölemeyen Adam)

Hakan Vanlı - Tekin

Ececan Gümeci - Figen

SAĞ SALİM 2: SİL BAŞTAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sağ Salim 2: Sil Baştan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.9 olarak belirlenmiştir.