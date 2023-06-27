Megalodon'un Yükselişi filmi konusu nedir? Megalodon'un Yükselişi filmi oyuncuları kimler?

Megalodon'un Yükselişi filmi Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Megalodon'un Yükselişi filminin konusunu, oyuncularının kimler olduğunu ve nerede çekildiğini merak ediyor. Peki, Megalodon'un Yükselişi filmi konusu nedir? Megalodon'un Yükselişi filmi oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 12:16
Megalodon'un Yükselişi filmi konusu nedir? Megalodon'un Yükselişi filmi oyuncuları kimler?
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Megalodon'un Yükselişi filminin yönetmen koltğunda James Thomas otururken filmin senaryosunu Koichi Petetsky kaleme aldı. Peki, Megalodon'un Yükselişi filmi konusu nedir? Megalodon'un Yükselişi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

MEGALODON'UN YÜKSELİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tanımlanamayan bir dalgıç arayışında bulunan askeri bir gemi, dev bir köpekbalığıyla yüz yüze bulur ve kendilerini canavar canavardan korumak için sadece sahip oldukları şeyi kullanmak zorunda kalır.

MEGALODON'UN YÜKSELİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dominic Pace

Caroline Harris

Luke Fattorusso

Ego Mikitas

Michael Madsen

Scott C. Roe


Megalodon'un yükselişi filmi Film filmler Kanal D

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