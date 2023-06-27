Yayınlanma: 27.06.2023 - 12:16

Güncelleme: 27.06.2023 - 12:16

Megalodon'un Yükselişi filminin yönetmen koltğunda James Thomas otururken filmin senaryosunu Koichi Petetsky kaleme aldı. Peki, Megalodon'un Yükselişi filmi konusu nedir? Megalodon'un Yükselişi filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

MEGALODON'UN YÜKSELİŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Tanımlanamayan bir dalgıç arayışında bulunan askeri bir gemi, dev bir köpekbalığıyla yüz yüze bulur ve kendilerini canavar canavardan korumak için sadece sahip oldukları şeyi kullanmak zorunda kalır.

MEGALODON'UN YÜKSELİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Dominic Pace

Caroline Harris

Luke Fattorusso

Ego Mikitas

Michael Madsen

Scott C. Roe