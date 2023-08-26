Yayınlanma: 26.08.2023 - 18:33

Güncelleme: 26.08.2023 - 18:33

Gurbetçi Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Senaristliğini Halit Akçatepe , Osman F. Seden üstleniyor. Peki, Gurbetçi Şaban filminin konusu ne? Gurbetçi Şaban filminin oyuncuları kim?

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Şaban, saf görünümlü bir köylüdür. Ancak kurnazlık yapmaktan geri durmaz. İş bulmak için Almanya'ya çalışma izni olmadan giden Şaban, yolda tanıştığı Bahar adlı bir kıza aşık olur ve aynı farbikada çalışmaya başlar. Bu sırada haksızlıklara karşı durmak ve kendini kurtarmak için birşeyler yapmayı düşünür. Gurbetçi Şaban'da göç olgusunun toplumsal yansımaları konu ediliyor.

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Saban Yildiz

Müge Akyamaç - Bahar

Ferhan Tanseli - Fabrikatör Hans

Ertem Göreç - Saban'in Yol Arkadasi

Akın Tunç - Hans'in Oglu

Yavuzer Çetinkaya - Fritz

Reha Yurdakul - Hüseyin

Ayten Erman - Hans'in Karisi

Baykal Kent - Ustabasi

Nuri Tuğ

Ferdi Akarnur

Mehmet Akdil

GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Gurbetçi Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.