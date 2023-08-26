Gurbetçi Şaban filminin konusu ne? Gurbetçi Şaban filminin oyuncuları kim?
Gurbetçi Şaban filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gurbetçi Şaban filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gurbetçi Şaban filminin konusu ne? Gurbetçi Şaban filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Gurbetçi Şaban filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Senaristliğini Halit Akçatepe , Osman F. Seden üstleniyor. Peki, Gurbetçi Şaban filminin konusu ne? Gurbetçi Şaban filminin oyuncuları kim?
GURBETÇİ ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Şaban, saf görünümlü bir köylüdür. Ancak kurnazlık yapmaktan geri durmaz. İş bulmak için Almanya'ya çalışma izni olmadan giden Şaban, yolda tanıştığı Bahar adlı bir kıza aşık olur ve aynı farbikada çalışmaya başlar. Bu sırada haksızlıklara karşı durmak ve kendini kurtarmak için birşeyler yapmayı düşünür. Gurbetçi Şaban'da göç olgusunun toplumsal yansımaları konu ediliyor.
GURBETÇİ ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - Saban Yildiz
Müge Akyamaç - Bahar
Ferhan Tanseli - Fabrikatör Hans
Ertem Göreç - Saban'in Yol Arkadasi
Akın Tunç - Hans'in Oglu
Yavuzer Çetinkaya - Fritz
Reha Yurdakul - Hüseyin
Ayten Erman - Hans'in Karisi
Baykal Kent - Ustabasi
Nuri Tuğ
Ferdi Akarnur
Mehmet Akdil
GURBETÇİ ŞABAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Gurbetçi Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlendi.
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